Madagascar: Transfert - Andy Pelmard au Las Palmas

De la Serie A à la Liga. Le Franco-malgache Andy Pelmard a quitté le club italien US Lecce pour s'engager au club espagnol Las Palmas. Après sa défaite face au Real Madrid (4-1), l'UD Las Palmas se trouve actuellement à la 14e place de la Liga et n'est qu'à seulement trois points de la zone rouge. Le latéral droit binational de Lecce et ancien joueur de l'OGC Nice, Andy Pelmard, évolue au club espagnol en prêt jusqu'à la fin de la saison. Une option d'achat est incluse dans le contrat entre les deux clubs.

Cette saison, Pelmard, âgé de 24 ans, n'a joué que trois rencontres de Serie A et voudra se relancer en Espagne. Il évoluait sous le maillot du club italien US Lecce durant la saison 2024-2025. Il jouait au Clermont Foot en 2023, au club suisse FC Bâle de 2021 à 2023 et à l'OGC Nice de 2019 à 2021. Il a formé l'équipe de France des jeunes de 2017 à 2019, chez les U17, U19 et les Espoirs.

Le binational avait déjà été sollicité pour rejoindre les Barea lors des derniers éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations et de la Coupe du monde, mais n'a jamais intégré le groupe jusqu'ici. Le nouveau club espagnol de Pelmard occupe provisoirement la 14e place, crédité de 22 points. Le club a, lors de ses cinq derniers matchs, remporté deux victoires, deux défaites et un nul.