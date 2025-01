Cameroun: La lutte contre la corruption s'intensifie sur la place portuaire de Douala

Le lancement d'une campagne conjointe de sensibilisation par Africa Global Logistics AGL Cameroun et la Direction générale des Douanes DGD a eu lieu à Douala capitale économique du Cameroun.

La Commission Nationale de Lutte contre la Corruption CONAC étend désormais ses actions sur la place portuaire de Douala. Elle fait partie de cet arsenal de mesures mises en place par l'Etat Camerounais pour lutter contre la corruption qui est une pratique endémique au Cameroun.

Quand on sait que le port de Douala, porte d'entrée et de sortie du Cameroun est un haut lieu d'échanges des biens et services rythmé par les importations et les exportations. Entre le mouvement de chargement et déchargements des navires, les dédouanements, tout y passe. Il était donc temps et AGL et DGD ont pris la mesure de la situation et les dangers de la corruption qui a fait son nid dans cet espace portuaire.

Aussi, de la célébration de la Journée internationale de Douane (JID), la Direction générale des Douanes camerounaises (DGD) et son partenaire de confiance Africa Global Logistics (AGL) Cameroun ont procédé le mardi 14 janvier 2025 à Douala au lancement d'une campagne conjointe de sensibilisation contre la corruption.

Il s'agit de promouvoir l'intégrité et la transparence dans le secteur douanier et logistique. L'objectif étant de renforcer la confiance des usagers et des partenaires économiques, tout en réduisant les pratiques illégales qui compromettent le développement économique du Cameroun.

Au cours de son allocution, Mama Nsounchiat, Directeur général Adjoint de Africa Global Logistics (AGL) Cameroun a placé le décor de cette action citoyenne « La corruption n'a pas sa place dans un système qui aspire à la performance et à l'excellence. En tant qu'entreprise citoyenne et partenaire stratégique de la Douane camerounaise, AGL est engagé et déterminé à accompagner cette dynamique en mettant à disposition des outils modernes et des solutions innovantes pour une meilleure gouvernance. Chez AGL, nous croyons fermement que la lutte contre la corruption est essentielle pour assurer un environnement économique sain et compétitif. En collaborant étroitement avec la Direction Générale des Douanes, nous unissons nos efforts pour offrir des services plus efficaces, éthiques et responsables »

De même que Sophrey Hamilton Fru, Chef secteur des Douanes Littoral II insiste sur la collaboration entre les différents acteurs : « La lutte contre la corruption ne saurait être l'affaire d'une seule entité. C'est un combat qui nécessite l'implication de tous les acteurs, publics comme privés. En tant qu'acteur majeur de la régulation des échanges extérieur, de l'attractivité, des investissements privés et de la transformation structurelle de l'économie nationale, la Direction Générale des Douanes (DGD) a engagé tous ses collaborateurs à barrer la voie à la corruption pour un climat des affaires sain, une économie nationale prospère et à la promotion des bonnes pratiques pour l'atteinte de nos objectifs pour un Cameroun émergeant »

En guise de rappel, le lancement de la Journée internationale de Douane (JID) s'est déroulé le 20 janvier 2025 à Garoua sous la présidence effective du ministre des Finances Louis Paul Motaze en présence des responsables de AGL Cameroun.

À propos d'Africa Global Logistics Cameroun

AGL (Africa Global Logistics) est le premier opérateur logistique multimodal (portuaire, logistique, maritime et ferroviaire) en Afrique. L'entreprise fait désormais partie du groupe MSC, une entreprise leader dans le transport maritime et la logistique. Avec une expertise développée depuis plus d'un siècle et plus de 23 000 collaborateurs dans 49 pays dont 3000 au Cameroun, AGL fournit à ses clients africains et mondiaux des solutions logistiques complètes, personnalisées et innovantes, avec l'ambition de contribuer durablement à la transformation de l'Afrique. AGL est également présent en Haïti et au Timor.

De par son adhésion à plusieurs conventions et pactes aussi bien internationales que nationales, et compte tenu de son engagement citoyen, AFRICA GLOBAL LOGISTICS au CAMEROUN s'est donné pour objectif d'intégrer à son partenariat avec l'Administration des Douane conformément à sa stratégie globale, les problématiques liées à l'éthique et à la conformité.