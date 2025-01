Angola: Le FUNEA finance plus de trois mille stages professionnels rémunérés

Huambo — Plus de 3.000 jeunes angolais ont bénéficié de stages professionnels rémunérés entre août et décembre 2024, financés par le Fonds national pour l'emploi (FUNEA) dans le cadre de la promotion de l'employabilité et de l'auto-emploi.

L'information a été donnée jeudi par le directeur général de l'Institut national de l'emploi et de la formation professionnelle (INEFOP), Manuel Mbangui, qui, sans donner de chiffres comparatifs, a déclaré qu'il s'agissait d'un nombre plus élevé réalisé dans une période plus courte que les stages effectués tout au long de 2022 et 2023.

Il s'exprimait lors du lancement du programme « Jobe Angola », une initiative du ministère de l'Administration publique, du Travail et de la Sécurité sociale (MAPTSS), gérée par INEFOP, avec un financement du Fonds national pour l'emploi (FUNEA).

A l'époque, il avait précisé qu'il s'agissait de jeunes ayant terminé l'enseignement secondaire et d'autres terminant des études supérieures ou une formation technico-professionnelle dans des centres publics et privés reconnus, qui, pendant trois ou six mois de stage, sont accompagnés par un tuteur et dûment rémunérés.

Selon Manuel Mbangui, les stages professionnels rémunérés par le FUNEA visent à atteindre les objectifs fixés dans l'agenda national pour l'emploi, qui prévoit plus de 100 000 stages par an.