Sénégal: PROMOREN - 30 000 emplois prévus dans les régions de Kaffrine et Tambacounda (ministre)

Kaffrine — Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a annoncé, jeudi, que le Projet de mobilisation des ressources en eau du bassin versant "Nianija Bolong » (PROMOREN) va créer, au minimum, 30. 000 emplois dans les régions de Kaffrine (centre) et Tambacounda (est).

« Ce projet structurant et intégré, qui est à cheval entre les régions de Kaffrine, plus particulièrement dans les départements de Koungheul et Tambacounda, va toucher une dizaine de communes dans les deux régions avec une possibilité de création de 30 000 emplois, au minimum", a dit M. Dièye, cours d'une réunion du Comité de pilotage du PROMOREN.

Cette réunion élargie aux membres du Comité régional de développement (CRD) de Kaffrine, s'est tenue en présence de la directrice de l'Office des lacs et cours d'eau du Sénégal (OLAC), Diarra Sow, des acteurs de l'eau et de l'assainissement, entre autres.

Selon le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, ce projet vise à mobiliser des ressources en eau estimées à plus de 46 millions de mètres cubes par an.

»Il va contribuer également à l'amélioration de la disponibilité des ressources en eau de surface du bassin versant de Nianija Bolong », a-t-il souligné.

Cheikh Tidiane Dièye a expliqué que l'objectif principal de ce projet, c'est de créer les conditions de développement des activités agrosylvopastorales et de renforcer la résilience des écosystèmes face au changements climatique, a fait savoir Cheikh Tidiane Dièye.

Il a indiqué qu'une approche multi-secteurs sera adoptée dans la mise en oeuvre de ce projet par le service de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage et de la restauration des écosystèmes.

En outre, le PROMOREN va, d'après M. Dièye, contribuer au renforcement des capacités des acteurs et appuyer les initiatives économiques.

»Des travaux d'aménagement et de construction de barrages seront réalisés à Koungheul », a-t-il annoncé, assurant que le démarrage des travaux est prévu »dans les meilleurs délais, très prochainement".

Dans la nouvelle politique de territorialisation comprenant les pôles territoires, le centre du pays va jouer un "rôle déterminant" et ce projet va aider à atteindre les objectifs dans ce domaine, en rendant disponible "plus de 12 000 milles hectares de surfaces cultivable", a encore déclaré Cheikh Tidiane Dièye.

Il a indiqué que »dans la conquête de la souveraineté alimentaire promise par le président de la République et sur laquelle le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement travaillent au quotidien, ce projet va jouer un rôle déterminant pour permettre d'atteindre cette autosuffisance alimentaire ».

Le projet va améliorer la disponibilité en eau par le curage du bras principal, des bras secondaires, la réalisation de l'ouvrage anti-sel du village de Sam Pathé Wilane, l'aménagement de dépressions et des endiguements, a expliqué à son tour, Diarra Sow, directrice de l'Office des lacs et cours d'eau (OLAC) du Sénégal.

Le coût de ce projet qui est prévu sur une période de cinq ans (2025-2030) est estimé à 36 milliards de francs CFA. Il est acquis sur financement de la Banque islamique de développement (BID), avec une contribution de l'Etat du Sénégal.