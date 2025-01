Sénégal: Gestion des déchets - Le conseil départemental de Kanel mise sur la culture et l'éducation

Kanel — Le conseil départemental de Kanel (nord) veut prendre en charge la gestion des ordures dans sa circonscription, en sensibilisant les populations, à travers la culture et l'éducation, a indiqué jeudi, son président, Abdoulaye Anne.

« Nous voulons passer par la culture et l'éducation pour sensibiliser et accompagner les populations à se débarrasser des déchets, qui encombrent et se trouvent partout, à l'entrée et à la sortie de tous les villages de la commune », a déclaré M. Anne, président du conseil départemental de Kanel.

Il s'exprimait lors de la cérémonie de lancement du projet Gestion des ordures ménagères (GOM). Il est mis en place dans le cadre de la Coopération décentralisée liant le conseil départemental de Kanel à la communauté des communes du Val de Drome, en France.

»Pour nous, la sensibilisation, à travers la culture et l'éducation peut résoudre cette problématique », a-t-il ajouté, annonçant que ce projet sera présenté prochainement aux populations pour qu'elles sachent exactement ses contours dans le but de faciliter leur adhésion.

Il a indiqué que le conseil départemental compte également dans le cadre de la sensibilisation du projet, »travailler avec les écoles, organiser des sketchs avec des thématiques liées à la gestion des ordures ménagères, faire des affichages et des peintures rupestres ».

»Les artistes du département, dont les rappeurs seront aussi impliqués, de même que les autres acteurs culturels de la zone », a souligné à son tour, Amadou Diallo, président de l'Association pour le développement des territoires (APDT).

»Ce projet, a-t-il indiqué, va durer deux ans, et peut être pérennisé, car la gestion des déchets nécessite beaucoup de moyens, dans un département aussi vaste comme Kanel ».

Concernant le recyclage, le président de l'APDT, renseigne que les »déchets seront aussi valorisés après la collecte et le tri, avec des unités de broyage ».

Par ailleurs, précise-t-il, ce projet sera financé dans le cadre du dispositif conjoint, avec la participation du ministère français des Affaires étrangères et de l'Europe et du ministère sénégalais de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires.

La Direction régionale de l'environnement et des établissements classés de Matam s'est engagée à soutenir le projet GOM, à travers l'appui-conseil.