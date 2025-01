Sénégal: Dsports TV veut s'installer 'durablement' dans le paysage médiatique (PDG)

Dakar — La chaîne de télévision spécialisée en sports, Dsports TV, en test sur le canal TNT, ambitionne de s'installer "durablement" dans le paysage médiatique sénégalais, en jouant un rôle important dans la couverture du sport, a assuré le Président directeur général du groupe Dialan Communication, le journaliste sportif, Bakary Cissé.

"Ça reste toutefois un défi pour nous et surtout une aventure passionnante et on espère s'installer durablement et continuer à grandir. Je reste convaincu que si nous continuons à proposer un contenu riche et plaisant, nous arriverons à fidéliser le public et attirer des partenaires", a-t-il dit dans un entretien avec l'APS.

Un an après avoir commencé à diffuser ses premiers contenus sur dsports.sn et la chaîne YouTube Dsports TV, le groupe Dialan Communication lance vendredi la chaîne Dsports TV.

"Le sport compte énormément dans la vie du Sénégal et le pays a une presse sportive dynamique. Il était donc tout à fait normal que l'on dispose d'une chaîne TV spécialisée. Il y a énormément de choses à proposer, des reportages et interviews à réaliser, des enquêtes à mener et des talents à faire découvrir", explique le journaliste sportif sénégalais.

Selon le PDG de Dialan communication, la Dsports TV se considère comme un club qui était en Ligue 2 et qui monte dans l'élite.

"Nous considérons que nous étions en Ligue 2 avec seulement la chaîne YouTube. Nous avons travaillé pour être promu en Ligue 1. Ce qui est arrivé puisque nous sommes en phase test sur le canal TNT. Nous devons assurer le maintien en Ligue 1 et viser la Ligue des champions", a fait savoir l'ancien journaliste de la Provence (France), de Stades et Record (Sénégal).

Pour Bakary Cissé, Dsports TV doit s'installer durablement sur la TNT et aussi être sur le bouquet CANAL+.

"Sur le plan des contenus, nous allons proposer diverses émissions aux téléspectateurs. Des émissions qui vont toucher toutes les franges de la population y compris la diaspora. Notre conviction, c'est que le sport doit être fait pour tout le monde et nous aurons donc des programmes pour tout le monde. Il y a certaines émissions qui passent déjà sur la Chaîne YouTube. D'autres comme le Duel des Benjamins, Classe D'Sports arrivent", a-t-il souligné.

Il a par ailleurs précisé que son groupe "ne se fixe pas de limite", même »si nous voulons grandir étape par étape ».