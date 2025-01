Afrique: Équilibrer l'IA et la capacité d'action humaine dans l'Éducation

tribune

Alors que nous célébrons l’édition 2025 de la journée internationale de l'éducation, la convergence entre intelligence artificielle (IA) et apprentissage humain offre une opportunité inégalée et soulève des défis profonds. Le thème de cette année, « L'IA et l'éducation : Préserver la capacité d'action humaine dans un monde d'automatisation dans un monde automatisé », nous invite à réfléchir sur la manière dont cette technologie transformatrice redéfinit l’éducation tout en sauvegardant les valeurs fondamentales du développement humain et de l’autonomie.

Au cours de la dernière décennie, le secteur éducatif a connu des changements significatifs. Les salles de classe se sont métamorphosées avec l’adoption d’outils basés sur l’IA, allant des algorithmes d’apprentissage personnalisés aux systèmes de correction automatisée. Ces outils ont introduit une efficacité et une évolutivité sans précédent, permettant aux enseignants de se consacrer davantage aux besoins individuels des élèves et aux aspects créatifs de l'enseignement.

Cependant, cette révolution technologique soulève des questions cruciales sur le rôle de l’action humaine dans l'éducation. Alors que nous automatisons de plus en plus d’aspects de l’apprentissage et de l’enseignement, comment garantir que les étudiants et les éducateurs conservent le contrôle sur le processus éducatif ? Il est essentiel de comprendre que l’IA doit améliorer, et non remplacer, les capacités humaines dans l’éducation. L’équilibre entre l’efficacité technologique et l’implication humaine est la clé pour préserver ce pouvoir d’agir. Bien que l’IA excelle dans des tâches telles que fournir des retours instantanés ou générer des exercices, elle ne peut remplacer la compréhension nuancée des enseignants, qui prennent en compte les dimensions émotionnelles et sociales de l’apprentissage.

En Afrique, où les systèmes éducatifs sont confrontés à des contraintes structurelles et de ressources uniques, l’IA offre une opportunité de surmonter les barrières traditionnelles. Les algorithmes d’apprentissage personnalisé peuvent réduire les disparités en matière d’accès à une éducation de qualité, et les systèmes automatisés peuvent compenser les déséquilibres dans les ratios enseignant-élèves. Toutefois, en embrassant ces innovations, nous devons nous poser la question : créons-nous des systèmes qui autonomisent les apprenants et les éducateurs ou cédons-nous inconsciemment le contrôle à des technologies qui privilégient l’efficacité au détriment des relations humaines ?

L’impact de l’IA ne peut être sous-estimé, mais pour maximiser son potentiel dans le secteur éducatif, nous devons renforcer nos systèmes de données. Ces derniers jouent un rôle fondamental dans l’écosystème de l’IA, fournissant l’infrastructure nécessaire à la gestion, au stockage et au traitement des données qui alimentent ses applications. Des initiatives telles que le projet “Knowledge Innovation Exchange Strengthening and Enhancing Education Data Systems (KIX-SEEDS)” piloté par le Centre africain de recherche en Santé et Population [APHRC) et mis en oeuvre en Ouganda, au Burkina Faso et au Sénégal, illustrent l’importance stratégique de l’infrastructure de données en tirant parti des progrès technologiques.

Alors que l’IA s’intègre davantage dans les salles de classe, la préoccupation selon laquelle elle pourrait éroder la capacité de pensée critique des élèves mérite d’être prise au sérieux. Cependant, le rejet de la technologie n’est pas une solution viable. Au contraire, il est impératif d’enseigner aux apprenants à évaluer de manière critique les contenus générés par l’IA,les utiliser de manière responsable à leur avantage tout en développant leurs compétences de pensée en toute responsabilité.

De même, le rôle des enseignants reste essentiel : il est impératif de les outiller pour intégrer efficacement les outils d’IA dans leurs méthodes d’enseignement de manière responsable, grâce à des formations continues qui mettent en lumière les capacités, les limites et les biais de ces technologies.

En 2025 et au-delà, l’évolution de la relation entre l’IA et l’éducation repose sur une intégration harmonieuse, où la technologie vient compléter et non remplacer les dimensions humaines irremplaçables de l’apprentissage. En investissant à la fois dans des infrastructures technologiques solides et des pédagogies centrées sur l’humain, l’Afrique peut redéfinir l’avenir de l’éducation. Ce double investissement peut devenir un modèle mondial, tirant parti de la diversité et de la résilience du continent pour préparer une génération d’apprenants capables de naviguer dans un avenir façonné par l’équilibre entre créativité humaine et intelligence artificielle.

Somme toute, le continent africain dispose d'une opportunité sans précédent pour devenir un leader dans la réinvention des systèmes éducatifs où l'intelligence artificielle et la capacité d’action humaine coexistent harmonieusement. En investissant à la fois dans les infrastructures technologiques et dans des approches pédagogiques centrées sur l'humain, nous pouvons préparer une génération d'apprenants capables de naviguer dans un avenir façonné par la collaboration entre la créativité humaine et l'intelligence des systèmes automatisés. Dans cette démarche, la diversité et la résilience de l'Afrique pourrait servir de modèle puissant pour le reste du monde.