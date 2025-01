Congo-Brazzaville: Une session de formation des enseignants au 'Lions Quest'

Une session de formation des enseignants au "Lions Quest" a été ouverte par la directrice de cabinet du ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation (MEPPSA), Régine Tchicaya-Oboa, le 22 janvier dans la salle de formation de l'Hôpital Mère et enfant Blanche Gomes. Elle avait à ses côtés la gouverneure du district 403B1 du Lions Club International, Sophie Ben Roosalem.

La formation animée par Mme Sylvie a pour objectifs de prendre connaissance du programme, d'acquérir des connaissances nécessaires à l'animation, et d'apprendre à créer un climat favorable à l'animation. La gouverneure du district 403B1 du Lions Club International, Sophie Ben Roosalem, a édifié les apprenants qui ont la responsabilité de comprendre la jeunesse, l'avenir de demain, l'espoir de tout un pays.

« Félicitations pour ce programme qui est important. C'est un programme que Lions Club a préparé et conçu précieusement, un programme qui donne des clés, des outils aux enfants, pour pouvoir être résilients, pour lutter contre tous les maux, la drogue, la prostitution, ... Je vous souhaite de bien vous approprier ce programme, comme cela vous pourrez l'étudier dans vos classes », a-t-elle exhorté.

A son tour, la directrice de cabinet du MEPPSA a rappelé que le Lions Club International est un partenaire de ce ministère avec lequel le travail se fait dans une approche de proximité, à travers les établissements scolaires sélectionnés dans les villes de Brazzaville et de Pointe-Noire pour l'encadrement de la jeunesse. Cette jeunesse mise à l'honneur par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso. Elle a fait savoir qu'un protocole d'accord avait été signé entre le MEPPSA et la fondation Lions Quest Congo, le 5 octobre 2019, en présence du ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'Alphabétisation de l'époque, Anatole Collinet Makosso (actuel Premier ministre).

« Voici donc six ans que ce partenariat existe. 1200 élèves ont été formés et 48 enseignants, 3 inspecteurs sur les deux villes dont 850 à Brazzaville avec 36 enseignants. Cet effectif est toujours croissant depuis 2020. Face à cette dynamique, le Lions club prévoit chaque année un renforcement des capacités pour les enseignants et les inspecteurs pour animer ces formations », a expliqué la , Régine Tchicaya-Oboa.

Ce renforcement des capacités permet non seulement d'approfondir les connaissances mais aussi d'acquérir des compétences utiles pour atteindre Les objectifs fixés dans un programme. C'est en cela que le Lions Club International, à travers son programme "Lions Quest", partenaire du MEPPSA, met un accent particulier dans la mise en oeuvre de ces activités, a-t-elle indiqué en ouvrant la session de formation.

Adolphe Romain Joseph Sita, enseignant au collège d'enseignement général Pierre-Savorgnan-de-Brazza, participant à cette session de formation, pense que cette formation est très capitale parce qu'elle leur permet d'acquérir des compétences de base, notamment pour être capable de bien enseigner ce programme. « Les enseignants ont besoin de ce programme face à tout ce que le monde nous présente, c'est-à-dire en termes des dérapages, de ce qui va à l'encontre de la société. Ils en ont besoin pour réaliser le rêve, pour faire face aux défis de leur jeunesse, parce que l'adolescence c'est une aventure, et pour chaque aventure, il faut les clés. Ce cours permet d'acquérir ces clés pour bien résister, bien vivre, s'autogérer et mener à bien son existence dans la société », a-t-il signifié.