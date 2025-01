L'Ambassade des Etats-Unis a lancé hier, jeudi 23 janvier 2025, un programme ambitieux axé sur le civisme citoyen en RDC. La cérémonie du lancement s'est tenue au collège Boboto, dans la commune de la Gombe, en présence d'une assistance constituée des étudiants, des députés nationaux et de plusieurs autres personnalités. Le programme sur le civisme citoyen constitue, en effet, une initiative ambitieuse destinée à préparer les jeunes à participer, pleinement, à la vie publique à travers leur implication active dans le processus de prise des décisions. Concrètement, la campagne prend en charge 15 villes sur l'étendue du pays et va s'étendre jusqu'en 2028. Dans son intervention, au moment de la cérémonie du lancement, Lucy Tamlyn, Ambassadeur des Etats-Unis, a fait comprendre que le programme touchera 150 mille jeunes, âgés de 18 à 35 ans, et va permettre de renforcer leur compréhension sur la citoyenneté.

"Je suis heureuse de lancer en ce jour, la mise en oeuvre du programme sur l'éducation civique, un programme citoyen postélectoral visant un cadre de collaboration entre les élus et les jeunes électeurs. Cette occasion marque la deuxième phase d'un programme qui a touché environ Cent cinquante mille (150 000) jeunes leaders dans 14 provinces de la RDC en élargissant leur compréhension de ce que signifie contribuer activement à leur société. Je suis très fière de tous les participants à Kinshasa, Goma, Lubumbashi, Kisangani, Bukavu, Kalemie, Matadi, Kananga, Mbandaka, Kindu, Kwilu dans le Bandundu, Mbuji-Mayi, Tshikapa et à Gemena qui ont choisi de passer leur temps à apprendre ensemble pour construire une meilleure RDC pour un meilleur monde", a précisé la Diplomate américaine, dans son allocution.

Lucy Tamlyn a encouragé les jeunes à saisir cette opportunité offerte pour s'affirmer davantage dans la société. Elle a, en outre, souligné son engagement à soutenir cette campagne qui tend à aider la RDC à jeter les bases d'un avenir plein d'espoir et de vitalité.

Je sais qu'être un leader n'est pas toujours facile et je vous salue de votre engagement en faveur de l'amélioration de votre société. Je tiens également à remercier les autorités qui ont accompagné ces jeunes remarquables dans cette démarche et continuent de rester engagées et de leur servir de modèles. Je continue d'être inspirée par l'engagement, la résilience et le dévouement dont je vois les jeunes de ce pays faire preuve chaque jour et je sais qu'il faut des années de soutien collectif pour continuer à assumer cette responsabilité. C'est pour cette raison que je suis ravie de continuer à soutenir ce programme qui vise à rassembler les gens pour prendre conscience de votre pouvoir collectif. En tant que partenaire, nous réitérons notre soutien à la République démocratique du Congo pour consolider ses importants acquis démocratiques, construisant ainsi un avenir plus prospère pour le peuple congolais.

C'est ici l'occasion de remercier tous les partenaires de mise en oeuvre de ce programme dans toutes les régions ci-haut citées afin d'accomplir votre mission dans l'accompagnement de la jeunesse congolaise dans ce processus éducatif de leur droit aussi bien civil que civique", a-t-elle explicité, pour finir son mot du jour.

Responsable du programme

"C'est avec une immense joie que je vous accueille à cette cérémonie du lancement de la deuxième phase du programme « AMERICAN SPACES POST-ELECTIONS PROGRAMMING » qui s'inscrit dans le cadre du partenariat entre les USA et la RDC, dont le but est de renforcer les capacités environ 150000 jeunes âgés de 18 à 35 ans. Ce projet, initié par l'Ambassade des Etats-Unis à travers sa Section de la diplomatie publique, est le signe de son engagement à promouvoir la démocratie participative des jeunes et favoriser leur implication effective dans le processus de prise de décisions. Notre premier succès collectif remonte lors des élections générales de 2023 où Grace à un effort concerté, nous avons réussi à augmenter la participation des jeunes dans le processus d'enrôlement et de vote.

Cette mobilisation massive à montrer l'importance de la sensibilisation et surtout les potentiels énormes de notre jeunesse lorsqu'elle est bien informée, formée et accompagnée. En sa deuxième phase, ce programme a pour objectif, non seulement maintenir l'élan mais surtout d'aller plus loin en tissant un lien plus direct entre les électeurs et leurs élus à la base. Il ne s'agit plus seulement de voter, mais aussi de participer activement à la gouvernance locale, interagissant avec nos représentants tout en nous assurant que la voix des jeunes est entendue et est prise en compte dans la construction d'un Congo meilleur', a, pour sa part, indiqué, dans sa prise de parole, Belinda Dongo, garante du programme sur le civisme citoyen des jeunes.