Congo-Kinshasa: Ni balkanisation, ni asphyxie - Patrick Muyaya appelle à la mobilisation générale derrière les FARDC !

Patrick Muyaya Katembwe, Ministre de la Communication, multiplie les assauts sur le front médiatique. Pour lui, la manipulation ne passera point. Lors de son passage sur TV5Monde, il est, en effet, revenu sur la situation sécuritaire qui sévit dans l'Est de la RDC. Il a dénoncé l'agression menée par le Rwanda sous la couverture, mettant en lumière l'impact négatif de la violence que subissent les populations. Par la même occasion, le Porte-parole du Gouvernement a réitéré son appel à la Communauté internationale en vue des mesures drastiques contre Kigali et ses supplétifs pour décourager leur activisme injuste dans l'Est du pays.

Parallèlement, le Ministre Patrick Muyaya a souligné la détermination du Président Félix Tshisekedi, en tant que Garant de la Nation, à vaincre, quoi qu'il en soit, l'ennemi. Il a, de ce fait, appelé, vivement, tous les congolais à ne pas céder à la peur, insistant sur une confiance totale aux Forces armées de la République démocratique du Congo qui, a-t-il rassuré, sont résolument déployées pour assurer la protection de l'intégrité du territoire national et de restaurer la paix.

Halte à l'agression rwandaise

"Il faut considérer que nous sommes dans une dynamique de guerre. Il y a quelques jours, nous avions l'ascendant, et quelques jours après, la situation est celle qu'elle est. Il faut revenir pour dire qu'il y a une détermination claire au niveau du Président de la République, du Gouvernement de la République et de nos militaires. D'ailleurs, je profite pour saluer leur vaillance et leur ferveur pour assurer la défense de l'intégrité territoriale.

Nous sommes engagés en cela et on ne se dérobera point de notre devoir. La montée de ce que fait l'armée rwandaise, c'est juste une stratégie pour nous contraindre de discuter avec les pantins du M23 qui, en réalité, n'ont aucun agenda parce qu'on a évité la paix que tout le monde a souhaité dans le cadre du processus de Luanda où tout avait été convenu, y compris dans le processus de Nairobi, porté par le Président honoraire du Kenya Uhurru Kenyatta... La question, ici, c'est que c'est une guerre de pillage et que les aventures qui continuent chez le Président rwandais c'est de s'assurer de garder la main sur nos ressources de cette partie de la RDC.

Pas de dialogue avec le M23

A en croire le Ministre Patrick Muyaya, la RDC n'engagera aucun dialogue avec le M23, groupe rebelle sponsorisé par Paul Kagame, Président du Rwanda. Il a rappelé que le cadre indiqué pour régler le conflit entre Kinshasa et Kigali reste le Processus de Luanda avec le Président Joao Lourenço.

"C'est évident que ce dialogue n'aura pas lieu. La question ce n'est pas comment y arriver. La question c'est qu'il y a un plan autour du médiateur angolais Joao Lourenço où, les parties en conflit, le Gouvernement rwandais et notre Gouvernement, ont convenu autour d'un plan où on devrait faire la neutralisation et le retrait de ce qu'ils appellent mesures de défense... Tous ceux qui se retrouvent autour de la constellation du M23 n'ont pas d'agenda, en dehors de l'agenda du Rwanda. Ici, nous sommes dans une dynamique où nous voulons finir avec cette répétitivité des crises que nous connaissons depuis 30 ans", a-t-il insisté.

Mobilisation à l'échelle internationale

"Il est important que la Communauté internationale se mobilise. Nous apprécions la mobilisation pour nous appuyer dans la gestion des populations déplacées. Nous saluons aussi les condamnations répétitives du Rwanda. Mais, aujourd'hui, il y a un besoin d'aller de manière un peu plus ferme. Le Conseil de sécurité devrait se saisir du sujet pour sanctionner le Rwanda, prendre des mesures de coercition pour permettre, de débloquer le Processus de Luanda, porté par la Communauté internationale. D'autre part, il y a un besoin de nous assurer que nous restaurons la sécurité, nos populations retournent dans leurs zones d'origine...

Nous sommes dans la posture de défense. Il y a eu, au mois d'avril dernier, des bombes qui sont tombées dans des camps de déplacés. Ça continue d'ailleurs. L'idée c'est de semer la terreur en plein milieu de nos populations. Notre armée est dans une posture de défense de l'intégrité territoriale... Ici, le coupable c'est le Rwanda qui amène ses troupes, ses matériels sur un territoire qui n'est pas le sien. C'est reconnu mondialement. Aujourd'hui, au nom du respect du droit international, la Communauté internationale est appelée à agir de manière plus efficace. Quoi qu'il en soit, nous sommes déterminés autour du Président de la République, de notre armée et de notre population résistante et résiliente pour nous assurer que nous avons protégé chaque centimètre de notre territoire national ", a déclaré, plus loin, dans son intervention, Patrick Muyaya.