A moins de trois semaines de l'ouverture du procès entre la RDC et le Rwanda à la Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (CADHP), la Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH), via son président Paul Nsapu, s'est proposé d'apporter des preuves des crimes perpétrés par le Rwanda dans la partie Est de la RDC.

Cette annonce a été faite à l'issue de l'audience que le Vice-Ministre de la Justice et Contentieux International, Me Samuel Mbemba Kabuya, a accordée à Paul Nsapu ce mercredi 22 janvier 2025. Devant la presse, le président de la CNDH a souligné l'importance de l'accompagnement de son institution pour l'aboutissement heureux du procès et a appelé à la condamnation du Rwanda.

« Comme vous le savez, et comme l'opinion publique le sait, dans un peu moins de 25 jours se tiendra à Arusha le procès opposant la République Démocratique du Congo (RDC) au Rwanda, un pays qui agresse la RDC depuis près de 30 ans.

C'est dans ce contexte que, dans le cadre de la collaboration entre la Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH) et le Gouvernement, à travers le ministère de la Justice, Son Excellence le Vice-Ministre de la Justice et Contentieux International, Me Samuel Mbemba, m'a fait l'honneur de me recevoir. Nous avons échangé sur ce dossier crucial. Ce procès, très attendu par notre peuple et par les victimes des agressions, revêt une importance capitale », a-t-il dit avant d'ajouter : « En tant qu'institution d'appui à la démocratie, opérant sur l'ensemble du territoire national, nous disposons de nombreuses preuves des graves violations des droits de l'homme perpétrées par nos agresseurs, à savoir le Rwanda.

Au cours de notre échange, il est ressorti que nous devons soutenir activement le Gouvernement congolais, l'Etat congolais et la population congolaise. Cela implique de collaborer avec l'ensemble des organisations partenaires avec lesquelles nous travaillons, et qui détiennent également des preuves de ces crimes imprescriptibles », a-t-il poursuivi.

A cette occasion, le Président de la CNDH Paul Nsapu a émis son voeu pour la suite du procès.

« Nous attendons avec espoir que le Rwanda soit condamné pour plus de 30 ans de souffrances infligées à notre pays : les massacres, la destruction de notre système écologique, et la misère imposée à notre peuple », a-t-il conclu.

Il y a lieu de noter que l'ouverture de la première audience de cette affaire est prévue le 12 février à Arusha, en Tanzanie.