Afrique: Journée d'étude sur « L'éducation dans le continent... Défis et enjeux pour un avenir durable ».

« L'éducation en Afrique : défis et enjeux pour un avenir durable » a été au centre d'une journée d'étude organisée vendredi à la Cité de la culture par la Chaire UNESCO d'enseignement supérieur pour le développement durable de l'Université de la Manouba, avec le soutien du Bureau régional de l'UNESCO pour le Maghreb.

Ouvrant les travaux de la journée d'étude, la présidente de la Chaire UNESCO d'enseignement supérieur, Université de la Manouba, Jouhayna Ghrib, a indiqué que l'organisation de cette journée d'étude s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de l'éducation et de la Journée internationale de la culture africaine, d'autant plus que le lancement de la Chaire UNESCO est lié à la problématique de l'enseignement supérieur pour le développement durable en Afrique.

A cette occasion, elle a mis en exergue l'excellence et le progrès de l'expérience tunisienne dans les domaines de l'enseignement supérieur et de l'éducation, ce qui en fait une locomotive pour relever les défis et trouver les solutions possibles pour construire l'avenir souhaité pour l'Afrique à travers ses énergies et son capital humain, intellectuel et scientifique, d'autant plus que la Tunisie est la porte d'entrée du continent africain et jouit de capacités, de compétences et d'aptitudes qui font d'elle un point focal et une force pour tout ce qui a trait aux expériences comparées.

Elle a, par ailleurs, rappelé l'adoption à l'unanimité par l'Assemblée générale des Nations unies, en décembre 2018, de la « Journée internationale de l'éducation », célébrée le 24 janvier de chaque année, afin d'approfondir la prise de conscience du rôle essentiel que joue l'éducation dans la consolidation de la paix et du développement. Elle a également souligné la déclaration de l'UNESCO, lors de la 40ème session de sa conférence en 2019, de faire du 24 janvier de chaque année la « Journée internationale de l'égalité des sexes pour la renaissance culturelle africaine », après que les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine l'ont proposée, afin de renforcer le rôle de la culture en relation avec l'identité, le patrimoine, les traditions, les coutumes sociales et les arts africains pour parvenir au développement socio-économique et promouvoir la paix sur le continent africain.

L'événement vise à sensibiliser au rôle de l'éducation dans le développement socio-économique de l'Afrique, à fournir des informations sur les programmes et activités pionniers qui relèvent de la priorité de l'UNESCO pour l'Afrique, ainsi qu'à célébrer le patrimoine riche et diversifié du continent africain, y compris la Tunisie.