Afrique: BAD - Plus de 270 millions de dinars pour moderniser les routes tunisiennes

Ce vendredi, la Tunisie a signé un accord de financement avec la Banque africaine de développement (BAD) portant sur un prêt de 80,162 millions d'euros, soit environ 270,9 millions de dinars, pour la troisième phase du projet de développement des infrastructures routières.

Ce projet s'inscrit dans la stratégie nationale visant à moderniser les infrastructures routières en tenant compte de l'évolution du trafic et des normes techniques internationales. Il vise également à stimuler l'investissement, à favoriser le développement socio-économique dans toutes les régions, et à renforcer la connectivité entre les zones intérieures, les régions côtières et les ports.

L'objectif principal de cette initiative est de consolider les acquis des deux premières phases du programme de développement du réseau routier en Tunisie, déjà financées par la Banque africaine de développement.

La troisième phase, portée par le ministère de l'Équipement et de l'Habitat, ambitionne d'améliorer la qualité des routes classées, de fluidifier le trafic dans les zones concernées et de mettre en place un système de transport durable et performant. Ce projet devrait ainsi contribuer à la croissance économique et à la création de conditions favorables pour le transport des marchandises et des personnes.

Le projet comprend deux volets principaux. Le premier volet concerne l'aménagement et l'élargissement des routes.

Cela inclut la réhabilitation, le renforcement et l'élargissement de 188,9 kilomètres de routes classées, accompagnés de dispositifs de sécurité routière dans sept gouvernorats : la route nationale 12 à Sousse, l'autoroute 81 à Kairouan, les routes nationales RN1 et RN2 à Sfax, la route nationale 18 au Kef, la route 15 à Kasserine, la RN18 à Siliana et la RN15 à Gafsa.

Le deuxième volet porte sur les études et le suivi. Il comprend la réalisation des études d'impact environnemental et social, le suivi et le contrôle des travaux ainsi que la préparation des rapports techniques et l'audit des marchés publics.

Le coût total du projet est estimé à environ 1,291 milliard de dinars tunisiens, dont 270,9 millions de dinars seront financés par la Banque africaine de développement.

La durée d'exécution de cette phase est prévue sur cinq ans, de 2025 à 2030.