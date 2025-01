Sénégal: Coupe du Sénégal - Le tirage des 16e de finale prévu lundi

Dakar — Le tirage au sort des 16e de finale de la Coupe du Sénégal, toutes catégories confondues, va se dérouler, lundi, au siège de la Fédération sénégalaise de Football (FSF), a-t-on appris auprès de l'instance en charge de charge de cette discipline.

Les 32e de finale de la Coupe du Sénégal ont été joués la semaine dernière.

Le tenant du titre, Mbour Petite-Côte, a été sortie lors de la phase des préliminaires.

Des équipes de l'élite, comme la Linguère de Saint-Louis, Tengueth FC, l'AS Pikine ou Dakar Sacré-Coeur, n'ont pas non plus franchi l'étape des 32e de finale.

-Voici la liste des équipes en lice pour 16e de finale :

Pout SC, Espoirs Guédiawaye, Stade de Thiaroye, Builders FC, ASFA, Port, Damels de Tivaouane, US Rail, AS Kolda, Pépinière Sud, Guelwaars, Jolof Olympique Club, AS Douanes, Dakar université club, RS Yoff, Niary Tally, Étoile Lusitana, Ndiambour, AS Kaffrine, AS Saloum, Stade de Mbour, Thiès FC, Jaraaf de Dakar, AJEL de Rufisque, Génération Foot, Guédiawaye FC, US Ouakam, US Gorée, Sonacos, Wally Daan, Jamono Fatick et Casa Sports.