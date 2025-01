Afrique: Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies 2025 - L'Algérie en mode rachat

L'Algérie participera une nouvelle fois à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies, avec l'ambition de renouer avec le sacre continental, après les deux trophées glanés en 1990 et en 2019.

Sous la houlette du sélectionneur Vladimir Petković, les « Fennecs » sont déterminés à briller en terre marocaine, et à oublier les déceptions des éditions 2021 et 2023.

Fiche de l'équipe

· Surnom : Fennecs

· Nombre de Participations : 20 fois

· Titres : 2 (1990, 2019)

· Classement FIFA : 37 (décembre 2024)

Comment ils se sont qualifiés

L'Algérie s'est qualifiée pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies, Maroc 2025, après une impressionnante campagne des éliminatoires au cours de laquelle elle est restée invaincue. Les Fennecs ont terminé en tête du groupe E, qui comprenait le Togo, la Guinée équatoriale et le Libéria, avec 5 victoires et un nul.

Le sélectionneur : Vladimir Petković

L'entraîneur suisse Vladimir Petković, 61 ans, fera partie des rares entraîneurs qui découvriront la CAN CAF TotalEnergies lors de la prochaine édition au Maroc. Il a auparavant dirigé l'équipe nationale suisse pendant sept ans, participant au Championnat d'Europe et à la Coupe du monde. Il a également entraîné de grands clubs européens, dont la Lazio, Sion et Bordeaux.

Depuis qu'il a pris la tête de l'équipe nationale algérienne en mars 2024, Petković impressionne et espère maintenir la cadence lors de sa première compétition continentale.

Joueurs à surveiller

· Riyad Mahrez : Le capitaine algérien reste une figure centrale de l'équipe de Petković et sera essentiel aux plans tactiques de l'Algérie. Sa grande expérience sera également d'un atout certain pour les Fennecs.

· Mohamed Amine Gomorra : L'impact du joueur de Wolfsburg a été significatif ces dernières saisons pour son club. Sa vitesse et ses qualités de dribble font de lui une menace constante.

Performances en Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies

Pour sa 20e participation à la phase finale de la CAN, entre 1968 et 2025, l'Algérie a inscrit son nom dans l'histoire du tournoi. Ses meilleures performances ont été réalisées en 1990, lorsque l'Algérie a accueilli le tournoi et remporté son premier trophée, et en 2019, lorsqu'elle a gagné sa deuxième couronne en Égypte. L'Algérie a également atteint la finale en 1980, mais a été battue par le Nigeria à Lagos.

À quoi s'attendre ?

L'Algérie fera face à un défi de taille lors de la lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies, puisqu'elle cherchera à corriger les déceptions des deux éditions précédentes (2021 au Cameroun et 2023 en Côte d'Ivoire), où les Fennecs, sous la direction de Djamel Belmadi, ont été éliminés en phase de poules.

Le saviez-vous ?

L'Algérie est l'une des rares équipes africaines à avoir remporté la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies à deux reprises avec des entraîneurs locaux. Elle l'a emporté en 1990 sous la direction du regretté Abdelhamid Kermali et en 2019 avec Djamel Belmadi, qui a quitté son poste de sélectionneur en janvier 2024.