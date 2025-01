Afrique: CAN CAF TotalEnergies 2025/Découvrez l'entraîneur - Avram Grant (Zambie)

Fiche d'information

Nom : Avram Grant

Lieu de naissance : Israël

Âge : 69 ans

Équipe actuelle : Zambie

Durée : depuis 2022

La Fédération zambienne de football (FAZ) a annoncé Avram Grant comme entraîneur en chef des Chipolopolo en 2022, offrant à l'ancien entraîneur de Chelsea un deuxième séjour en Afrique après qu'il ait mené les Black Stars du Ghana en demi-finale de la CAN CAF TotalEnergies 2017.

Malgré une performance décevante en Côte d'Ivoire l'année dernière, qui a vu les champions d'Afrique 2012 éliminés dès la phase de groupes, l'équipe zambienne est dirigée par l'un des tacticiens les plus expérimentés du jeu moderne. Il est doté d'une riche expérience et d'une connaissance du jeu qui aideront à coup sûr la Zambie pour sa 19ème participation à la CAN CAF TotalEnergies cette année.

Faits marquants de sa carrière

Avram Grant se dirige vers sa troisième Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies. Il s'agit d'un des entraîneurs les plus expérimentés avec un CV très rempli.

La carrière de l'entraîneur né en Israël débute en 1972, lorsqu'il se voyait confier l'équipe de jeunes de Hapoel Petah Tikva en Israël.

Des années plus tard, Grant est devenu entraîneur principal du Maccabi Tel Aviv, puis du Maccabi Haifa avant de diriger l'équipe nationale israélienne entre 2002 et 2006.

Grant s'est ensuite concentré sur le football de club et a conduit les anglais de Chelsea, à la finale de la Ligue des champions en 2008. Après son départ de Chelsea, Grant a entrainé Portsmouth, West Ham United et un certain nombre de clubs avant d'être nommé sélectionneur des Black Stars qu'il a menés en demi-finale de la CAN CAF TotalEnergies 2017.

Style d'entraîneur

Son expérience en tant qu'entraîneur lui a permis de devenir une figure paternelle pour ses joueurs qui, à leur tour, se donnent à fond pour lui.

Ayant été exposé à divers styles et schémas de jeu à travers le monde au cours de ses années d'entraîneur, Grant a la réputation de mettre en place des équipes disciplinées et structurées qui reposent sur des défenses solides.

Expérience à la CAN CAF TotalEnergies

Avram Grant connaitra au Maroc, sa troisième phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies.

L'entraîneur a mené les Black Stars jusqu'en demi-finale en 2017 avant de revenir avec la Zambie en 2023. Avec lui, les Chipolopolos n'ont malheureusement pas pu franchir la phase de groupes.

Impact sur la Zambie

Malgré son élimination en phase de groupes en Côte d'Ivoire, la Zambie a montré de grands signes de progrès dans leur qualité de jeu.

L'équipe est devenue plus structurée en défense et se déplace en bloc à la fois en attaque et en défense.

Conclusion

La campagne des Chipolopolo pour la CAN CAF TotalEnergies Maroc 2025 pourrait s'avérer un succès si les champions d'Afrique 2012 parviennent à mettre en oeuvre l'approche tactique éprouvée d'Avram Grant.

L'homme de 69 ans, qui approche également de la fin de sa carrière d'entraîneur, aura aussi pour objectif de faire du rendez-vous marocain un moment mémorable pour sa carrière.