Afrique: El Hadary, Mathlouthi et Gervinho parmi les légendes présentes au tirage au sort de la CAN CAF TotalEnergies 2025 au Maroc

Plusieurs légendes du football africain, telles qu'Essam El Hadary, Patrick Mboma, Aymen Mathlouthi et Gervinho, honoreront de leur présence le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies, Maroc 2025, prévu au Théâtre national Mohammed V à Rabat, le lundi 27 janvier.

Ces légendes, véritables ambassadeurs de leurs nations et du football africain dans son ensemble, apporteront une aura particulière à cet événement prestigieux qui débutera à 19h00 heure locale (18h00 GMT | 20h00 heure du Caire).

L'histoire riche de la CAN s'est construite grâce à des performances mémorables et des exploits d'exception. Les légendes présentes à Rabat ont, sans conteste, marqué cette compétition de leur empreinte.

ESSAM EL HADARY (ÉGYPTE)

Essam El Hadary, gardien de but légendaire, est le joueur le plus âgé à avoir participé à une Coupe du Monde de la FIFA, à l'âge de 45 ans et 161 jours, lors de la compétition de 2018 en Russie. Sa carrière avec les Pharaons, qui a duré 22 ans (de 1996 à 2018), lui a permis d'accumuler 159 sélections en équipe nationale.

Il a remporté la CAN à quatre reprises (1998, 2006, 2008 et 2010) et s'est également illustré en club avec trois Ligues des champions de la CAF sous les couleurs d'Al Ahly.

PATRICK MBOMA (CAMEROUN)

Élu Joueur africain de l'année en 2000, Patrick Mboma a été un acteur clé dans la victoire du Cameroun à la CAN, co-organisée par le Ghana et le Nigeria cette même année.

Il a marqué lors des demi-finales et de la finale, avant de triompher à nouveau avec les Lions Indomptables en 2002 au Mali.

Participant à quatre éditions de la CAN, Mboma a inscrit un total de 11 buts. Il a également remporté la médaille d'or olympique à Sydney en 2000 et a disputé deux Coupes du Monde de la FIFA.

MOMO SISSOKO (MALI)

Momo Sissoko a représenté le Mali lors des éditions de la CAN en 2004, 2008, 2010 et 2013, atteignant la troisième place lors de cette dernière.

Il s'est distingué dès son premier match en 2004, marquant contre le Kenya.

Sa carrière en club est tout aussi remarquable, avec des passages à Valence, Liverpool, la Juventus et le Paris Saint-Germain, où il a remporté des titres en Liga et en Ligue 1.

CHRISTOPHER KATONGO (ZAMBIE)

Christopher Katongo a été élu Joueur du tournoi lors de la CAN 2012, où il a conduit la Zambie à son tout premier sacre continental.

Il a marqué son empreinte en réussissant son tir lors de la séance de tirs au but en finale contre la Côte d'Ivoire.

Buteur dans quatre éditions de la CAN (2006-2012), il a également évolué avec succès en Afrique du Sud, au Danemark et en Bundesliga allemande.

AYMEN MATHLOUTHI (TUNISIE)

Surnommé « Balbouli », Aymen Mathlouthi a gardé les buts de la Tunisie lors de quatre éditions de la CAN (2010, 2012, 2015 et 2017), tout en faisant partie des effectifs en 2008 et 2013.

Avec l'Étoile du Sahel, il a remporté la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération de la CAF.

Il a également contribué à la victoire tunisienne lors du Championnat d'Afrique des Nations 2011 au Soudan et a participé à la Coupe du Monde de la FIFA en 2018 en Russie.

GERVINHO (CÔTE D'IVOIRE)

Gervais Yao Kouassi, surnommé Gervinho, a marqué sa génération par son talent et sa créativité. Il a remporté la CAN avec les Éléphants en 2015, après avoir été finaliste en 2012.

Il a participé à cinq éditions de la CAN (2008-2015) et a représenté la Côte d'Ivoire lors des Coupes du Monde 2010 et 2014, inscrivant deux buts lors de cette dernière.

Sur le plan des clubs, il a été l'un des artisans du titre de Ligue 1 décroché par Lille en 2011, avant de briller à Arsenal et à la Roma.