Ethiopie: Les partenaires mondiaux de l'INFF se sont réunit en Espagne pour renforcer le financement national du développement durable

Addis Abeba — La réunion des partenaires du Mécanisme du Cadre de financement national intégré (INFF) 2025 s'est conclue à Barcelone, en Espagne, avec un engagement renouvelé à combler le déficit de financement des ODD et à soutenir les réformes financières menées par les pays.

La réunion a été accueillie par le gouvernement espagnol et le gouvernement régional de Catalogne et organisée par le PNUD. Elle a réuni 120 parties prenantes de plus de 40 pays, dont l'Éthiopie, pour discuter des innovations en matière de financement durable.

La réunion a marqué un engagement renouvelé en faveur de l'effort mondial visant à combler le déficit de financement des ODD de 4 000 milliards de dollars américains, en soutenant les réformes des systèmes financiers menées par les pays pour accélérer les progrès vers les Objectifs de développement durable (ODD) et l'Accord de Paris.

La ministre d'État des Finances, Semereta Sewasew, a expliqué que l'Éthiopie mène des réformes macroéconomiques audacieuses et transformatrices visant à favoriser une croissance durable et inclusive, le secteur privé jouant un rôle central.

La stratégie intégrée de financement durable de l'Éthiopie sera essentielle pour assurer le succès de ces réformes. En adoptant des modèles de financement innovants et en donnant la priorité aux initiatives de développement qui engagent activement le secteur privé, elles posent les bases d'une transformation économique solide et durable.

Eva Granados, la secrétaire d'État espagnole, a souligné l'importance des cadres de financement nationaux intégrés dirigés par les pays comme force motrice du financement du développement, en particulier alors que l'Espagne accueille la 4e Conférence internationale sur le financement du développement (FfD4) plus tard cette année à Séville.

Le secrétaire général adjoint et directeur du Bureau de l'appui aux politiques et aux programmes du PNUD, Marcos Neto, a souligné le rôle du PNUD dans l'aide aux pays pour mobiliser et aligner le financement du développement. Jaume Duch, ministre régional de l'Union européenne et de l'action extérieure du gouvernement de Catalogne, a souligné l'importance des gouvernements locaux et régionaux dans le financement du développement.

Actuellement, 86 pays utilisent l'approche INFF pour améliorer le financement du développement durable.

Dix-sept gouvernements nationaux et infranationaux ont établi des stratégies de financement opérationnelles et plus de 50 pays font progresser les réformes façonnées par leur INFF.

Une analyse des réformes dans 17 pays depuis 2021 montre que 16 milliards USD de nouveaux financements ont été mobilisés pour des investissements dans le développement durable, dont 32 milliards USD identifiés pour l'alignement et un plus grand impact sur les ODD.

Les participants à la réunion ont souligné la nécessité d'approfondir les partenariats pour soutenir les INFF dirigés par les pays, d'améliorer la coordination entre les banques multilatérales de développement et d'accroître l'engagement avec la société civile et le secteur privé.

Ils ont également noté que l'innovation financière peut débloquer des investissements privés impactants et que l'intensification de l'assistance technique peut accélérer la mise en oeuvre.

Lancée en 2022, la Facilité INFF est une initiative conjointe de plusieurs organisations, dont le PNUD, le DAES de l'ONU, l'OCDE, l'UNICEF, l'Union européenne et les gouvernements italien, espagnol et suédois. Elle aide les pays à développer leurs INFF.