Afrique: Intenses activités de M. Karim Zidane au Forum économique mondial de Davos

Davos — Le ministre délégué chargé de l'Investissement, de la Convergence et de l'Évaluation des Politiques publiques, a pris part à la 55ème réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF), tenue cette semaine à Davos, en Suisse, sous le thème "Collaboration à l'ère de l'intelligence".

Lors de sessions et de rencontres à caractère stratégique, M. Zidane a mis en lumière les avancées majeures réalisées par le Royaume sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste.

Il a également souligné les ambitions et les atouts du Maroc pour attirer des investissements stratégiques, en s'appuyant sur les transitions énergétiques et numériques à l'échelle mondiale, qui ouvrent des perspectives concrètes pour le pays, relevant que ces transitions jumelles confortent la position du Maroc comme un acteur clé sur la scène économique internationale et un modèle de durabilité et de résilience économique.

Au cours du Forum, le ministre a eu une série de rencontres bilatérales avec des décideurs et investisseurs de renom, afin de promouvoir les opportunités uniques qu'offre le Maroc en tant que destination privilégiée pour l'investissement et le commerce mondial.

Parmi les personnalités rencontrées figuraient le PDG de A.P. Moller - Maersk, Vincent Clerc, le PDG de Manchester United, Omar Berrada, le Président du conseil d'administration de Siemens, Jim Hagemann Snabe, le PDG du groupe DEME, Luc Vandenbulcke, le Vice-Président senior de Mitsubishi Heavy Industries EMEA, Hiroshi Matsuda, et le ministre fédéral suisse de l'Economie, Guy Parmelin.

Des échanges stratégiques ont également eu lieu avec Morten Dyrholm, Vice-Président senior de Vestas Wind Systems, Jean-Pascal Tricoire, Président de Schneider Electric, Ilham Kadri, PDG de Solvay, et Luc Rémont, PDG du groupe EDF.

Ces discussions ont permis d'identifier des perspectives de collaboration concrètes dans des secteurs clés tels que les énergies renouvelables, les infrastructures et les technologies de pointe.

Les échanges ont également été l'occasion de souligner l'intérêt continu et croissant des leaders économiques mondiaux pour le potentiel dynamique d'investissement qu'incarne le Maroc et son rôle de pays connecteur et catalyseur dans la transformation économique régionale et mondiale.

Cet événement mondial de premier plan a réuni plus de 3.000 participants issus de 130 pays, incluant des chefs d'État, des décideurs gouvernementaux, des figures influentes de la société civile, ainsi que les dirigeants des 1.000 plus grandes entreprises mondiales, représentant près de 40 % de la capitalisation boursière mondiale.

Parmi les dirigeants qui ont fait le déplacement à Davos, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, Ding Xuexiang, vice-Premier ministre chinois, Olaf Scholz, Chancelier fédéral allemand, Javier Milei, président argentin, Pedro Sánchez, Premier ministre espagnol, entre autres dirigeants, ainsi des chefs de plusieurs organisations internationales, dont le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres.

Le président américain Donald Trump, dont la cérémonie d'investiture a eu lieu lundi, s'est adressé au WEF 2025 par visioconférence, jeudi.

Les débats lors de cette édition se sont articulés autour de cinq piliers fondamentaux et interconnectés : "Réimaginer la croissance", "Les industries à l'ère de l'intelligence", "Investir dans les ressources humaines", "Sauvegarder la planète" et "Reconstruire la confiance".