Casablanca — Le Conseil de la région de Casablanca-Settat a approuvé, jeudi, à l'unanimité, 50 points inscrits à l'ordre du jour de sa session extraordinaire du mois de janvier, dont des conventions portant sur le renforcement des infrastructures en vue de la CAN (Coupe d'Afrique) 2025 et de la Coupe du monde 2030 de football.

Lors de cette session tenue sous la présidence du président du conseil de la région de Casablanca-Settat, Abdellatif Maâzouz, en présence du Wali de la région de Casablanca-Settat, Mohamed Mhidia, le conseil a approuvé 50 points sur un total de 51 inscrits à l'ordre du jour. L'examen du seul point restant ayant été reporté.

Dans le domaine sportif, le Conseil a approuvé de nombreuses conventions dont celle portant sur un partenariat avec le ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, la Fédération royale marocaine de football (FRMF) et le conseil communal de Bouskoura, ainsi que l'amendement d'une convention de partenariat avec le ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, la Wilaya de la région, le conseil de la ville de Casablanca, la FRMF ainsi que l'Agence Nationale des Equipements Publics (ANEP), portant sur la réhabilitation des stades qui vont accueillir les activités programmées parallèlement à la CAN 2025.

Concernant les projets de raccordement des axes routiers aux stades de la région, le Conseil a approuvé l'avenant n°1 à la convention de partenariat qui le lie au ministère de l'Économie et des Finances, au ministère de l'Équipement et de l'Eau, la Wilaya de la région, la province de Benslimane, la préfecture de Mohammedia, le Fonds de financement des routes, la Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM) et l'Office national des chemins de fer (ONCF).

Cette convention vise à réhabiliter les axes de liaison routière du Grand Stade de Casablanca au niveau de la province de Benslimane et de la préfecture de Mohammedia. L'avenant prévoit d'allouer une partie de la contribution du Conseil régional, prévue dans ladite convention, au financement des opérations d'expropriation dans les zones urbaines des communes de Bouznika et Mansouria (province de Benslimane), ainsi qu'au déplacement des réseaux liés aux routes concernées par la convention. La société régionale multiservices et la société Redal, de distribution de l'eau, de l'électricité et l'assainissement liquide, ont été mandatées pour réaliser le projet de déplacement des réseaux, chacune dans le cadre de ses compétences.

Toujours dans ce registre, le Conseil a approuvé une convention de partenariat le liant à la Wilaya de la région, à la Société nationale des autoroutes du Maroc et à la Société régionale multiservices, en vue du déplacement des réseaux liés aux routes concernées par la convention relative aux axes de liaison routière du Grand Stade de Casablanca au niveau de la province de Benslimane et de la préfecture de Mohammedia.

Sur un autre registre, le conseil a approuvé un projet de convention-cadre de partenariat entre les départements ministériels concernés et l'ensemble des conseils régionaux du Royaume portant sur l'accélération de la mise en oeuvre du chantier de la régionalisation avancée.

Il a aussi approuvé un projet de convention-cadre entre le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Economie et des Finances ainsi que les conseils régionaux du Royaume, relatif au financement du programme d'investissement concernant le nouveau modèle des contrats de gestion déléguée du transport urbain et intercommunal via les bus.

Autre convention-cadre approuvée, celle se rapportant à la gestion des déchets ménagers signée entre le ministère de l'Intérieur, le ministère délégué auprès du ministère de l'Economie et des Finances chargé du Budget et le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable ainsi que les conseils régionaux du Royaume, outre une autre convention-cadre dans le domaine de l'eau entre le ministère de l'Intérieur, le ministère délégué auprès du ministère de l'Economie et des Finances chargé du Budget, le ministère de l'Equipement et de l'Eau ainsi que l'ensemble des régions du Maroc.

A cela s'ajoute l'approbation de l'accord de principe au sujet de la création d'une société anonyme chargée de l'aménagement, de la gestion et de la commercialisation de la zone logistique et industrielle intégrée de Zenata.

Et pour réaliser la zone industrielle Leghdira, le conseil a adopté l'amendement de la convention signée avec le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Economie et des Finances, le ministère du Commerce et de l'Industrie, la Wilaya de la région, la préfecture de la province d'El Jadida ainsi que le Centre régional d'investissement (CRI).

Concernant l'aménagement, la promotion et la gestion des activités économiques de proximité "Errachad" à la commune El Mejattia Ouled Taleb (Province de Médiouna), le conseil a approuvé l'amendement d'une convention de partenariat avec le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Economie et des Finances, le ministère du Commerce et de l'Industrie, la Wilaya de la région, la préfecture de la province de Médiouna, le CRI ainsi que la société Casablanca Iskane et Equipement.

Le conseil a également approuvé l'amendement d'une convention de partenariat avec le ministère du Transport et de la Logistique, la Wilaya de la région, l'Agence Urbaine de Casablanca, la province de Nouaceur, le conseil communal Ouled Saleh (Province de Nouaceur) et l'Agence Marocaine de développement de la logistique (AMDL), portant sur le développement d'une zone logistique dans la commune de Ouled Saleh et ce, dans le cadre du plan de développement régional 2022-2027.

Le conseil a aussi approuvé un projet de convention avec la Wilaya de la région et l'Association des femmes chefs d'entreprises du Maroc (AFEM) pour le financement du projet "She Start" en faveur des entreprises féminines dans la région.

Par ailleurs, le conseil a reporté la discussion et l'approbation du point relatif à l'annexe d'une convention avec la Wilaya de la région, le ministère de la Culture, de la Jeunesse et de la Communication et ce, pour la promotion et la diversification de l'activité culturelle dans la région dans le cadre du plan de développement régional 2022-2027.

Dans une allocution, le président du Conseil de la région de Casablanca-Settat a indiqué que cette session intervient quelques jours après la tenue des deuxièmes Assises nationales de la régionalisation avancée à Tanger, soulignant l'apport et la portée du Message Royal adressé par le Souverain aux participants à cette édition, qui a tracé une feuille de route claire pour réussir ce grand chantier stratégique, dans la perspective de consolider les concepts de décentralisation et de déconcentration administrative.

M. Maâzouz a rappelé, dans ce sens, les principales directives contenues dans le Message Royal adressé aux participants aux 2èmes Assises nationales de la régionalisation avancée, qui a notamment insisté sur la nécessité de l'application effective de la Charte nationale de déconcentration administrative, de l'audit et de l'opérationnalisation des attributions des collectivités territoriales, et du renforcement de la démocratie participative aux niveaux régional et local, étant donné que la région constitue le cadre territorial le plus approprié pour coordonner et assurer la convergence des politiques publiques.

Le président du Conseil de la région de Casablanca-Settat a, par ailleurs, noté que cette session a été marquée par l'adoption de nombreux projets structurants visant à réduire les disparités territoriales ainsi que la facilitation de l'accès de la population aux prestations essentielles et ce, dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de développement régional 2022-2027.