Maroc: Village de pêcheurs de Taghazout - Distribution de 415 moteurs pour les barques artisanales de Souss-Massa et Guelmim-Oued Noun

Taghazout — La cérémonie de distribution de 415 moteurs pour les barques artisanales opérant dans les points de débarquement aménagés (PDA) et villages de pêcheurs (VDP) des régions Souss-Massa et Guelmim-Oued Noun s'est déroulée, vendredi au village de pêcheurs de Taghazout, en présence du ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari, et de la Secrétaire d'État chargée de la Pêche maritime, Zakia Driouich

Cette initiative vise la modernisation des engins de pêche et l'amélioration des conditions de travail des pêcheurs artisans dans les PDA et VDP, et ce à travers la dotation des barques non encore motorisées en équipements modernes et/ou le remplacement des moteurs défaillants, dans le but de garantir une activité de pêche plus performante et sécurisée pour les opérateurs de la pêche artisanale.

Ce projet a également pour objectif de renforcer les infrastructures du secteur halieutique et de soutenir le développement socio-économique des communautés de pêcheurs.

Il s'aligne ainsi avec la mise en oeuvre de la vision globale de la Stratégie Halieutis, qui met l'accent sur la durabilité, la performance et la compétitivité, conformément aux Hautes orientations de SM le Roi Mohammed VI, qui place le secteur de la pêche maritime parmi les priorités stratégiques du Royaume.

Ces moteurs acquis dans le cadre d'une convention de financement signée entre le Secrétariat d'État chargée de la Pêche maritime, l'Office national des pêches, et la Chambre des pêches maritimes de l'Atlantique Centre Agadir pour un montant global de 12,7 millions de dirhams (MDH), ont été distribués au profit de huit coopératives des deux régions de Guelmim-Oued Noun et Souss-Massa, tandis que la seconde tranche sera programmée ultérieurement.

Ce projet qui bénéficiera directement à 1.660 marins-pêcheurs, huit coopératives de pêche artisanale et 120 mareyeurs, consiste en l'acquisition des moteurs permettant d'accéder à des pêcheries d'espèces de haute valeur commerciale, d'améliorer les rendements de pêche par marée, d'optimiser la sécurité des marins-pêcheurs durant les marées en cas d'intempéries et d'augmenter le rendement par barque, ce qui contribuera directement à l'amélioration des revenus.

Au total, 537 moteurs ont été acquis dans le cadre de ce projet pour un coût global de 15,1 MDH, notamment dans le cadre du partenariat Maroc-UE (2019-2023) relatif à l'appui sectoriel.

Ce programme inclut deux phases précédentes ayant porté sur la distribution de 70 moteurs en mai 2021 au niveau du port de Tan Tan pour un coût de 1,4 MDH, et 52 autres moteurs en février 2020 au profit du site d'Imourane mobilisant un montant de 1,04 MDH.

Dans une déclaration à la MAP, Mme Driouich a réaffirmé l'engagement du Secrétariat d'Etat à renforcer les infrastructures du secteur halieutique et à promouvoir le développement socio-économique des communautés de pêcheurs.

Elle a également souligné que ce projet s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la vision globale de la Stratégie Halieutis, axée sur la durabilité, la performance et la compétitivité, conformément aux Hautes Directives de SM le Roi Mohammed VI, qui place le secteur de la pêche maritime au coeur des priorités stratégiques du Royaume.

La cérémonie de distribution de ces moteurs s'est déroulée en présence notamment du président du Conseil de la région Souss-Massa et du président de la Chambre des pêches maritimes de l'Atlantique Centre Agadir, ainsi que plusieurs personnalités et représentations professionnelles.