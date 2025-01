Maroc: Khénifra - 4.000 ménages bénéficiaires de l'opération de soutien et d'assistance face à la vague de froid

Commune Aguelmam Azegza (Khénifra) - Un total de 4.000 ménages issus de la province de Khénifra ont bénéficié de l'opération de soutien et d'assistance, comprenant notamment la distribution d'aides alimentaires et de couvertures ainsi que les prestations médicales, pour faire face à la vague de froid que connaît la région en cette période de l'année.

S'inscrivant dans le cadre de la mise en oeuvre des Hautes Instructions Royales visant à mobiliser tous les moyens logistiques et les ressources humaines afin d'apporter soutien et assistance aux citoyens pour faire face à la vague de froid qui sévit dans plusieurs régions du Royaume, ces mesures ambitionnent de contrer les effets de cette vague et de prémunir les habitants des zones montagneuses de la ville de Khénifra fortement touchées par les conditions climatiques difficiles.

Dans la commune d'Aguelmam Azegza, un total de 270 paniers alimentaires ont été distribués aux familles recensées de même qu'une quantité considérable de couvertures et de bois de chauffage outre les fours améliorés.

Ces aides ont bénéficié à des familles issues de 8 douars, situés dans des zones particulièrement enclavées, et ce, en anticipation des conditions météorologiques rigoureuses qui pourraient affecter la région dans les jours à venir.

La distribution de ces aides se poursuit activement dans la province de Khénifra, grâce à l'engagement constant des autorités locales, qui oeuvrent sans relâche pour garantir un approvisionnement normal en denrées de première nécessité et en vue de fournir du fourrage aux éleveurs.

Dans une déclaration à la MAP, le chef de la Division des Affaires économiques et de la coordination à la préfecture de la province de Khénifra, Brahim Kaddouri a souligné que cette opération de distribution de denrées alimentaires et de bois de chauffage s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des Hautes Instructions Royales, visant à apporter soutien et assistance aux habitants des zones affectées par la vague de froid, rappelant qu'elle fait suite, également, à une réunion du comité provincial de veille et de suivi, qui a permis de coordonner efficacement les actions nécessaires pour garantir une assistance rapide et ciblée au profit des familles résidant dans les zones les plus exposées.

M. Kaddouri a précisé que ces aides bénéficieront à environ 27.697 personnes, dont 7.793 enfants et près de 4.318 personnes âgées, recensées dans le cadre dudit Plan, notant que ces aides seront distribuées à quelque 49 villages répartis sur 9 communes rurales.

Dans des déclarations similaires, les habitants de la commune d'Aguelmam Azegza ont fait part de leur profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour la Haute Sollicitude, dont le Souverain ne cesse d'entourer la population des zones affectées par le grand froid, saluant le bon déroulement de ce processus ainsi que les efforts déployés par les autorités locales en vue de leur venir en aide en ces temps de grand froid.

Le comité provincial de veille et de suivi de Khénifra a tenu, récemment, une réunion élargie dédiée à l'examen des mesures proactives prises par les autorités provinciales, pour faire face aux effets de la vague de froid et des chutes de neige touchant la région durant la saison hivernale.

A cette occasion, le gouverneur de la province de Khénifra, Mohamed Adil Ihourane avait souligné que l'on s'appuiera sur l'expérience des pôles mis en place au cours des dernières années, à savoir le pôle de la logistique sous la tutelle de la Direction de l'Équipement qui assurera le désenclavement de la province, le pôle humanitaire pour les interventions d'urgence en coordination avec les services de protection civile, ainsi que le pôle des services de santé et des unités mobiles, sous la tutelle de la Direction provinciale de la Santé et qui aura pour mission de veiller à la situation sanitaire des zones à risque.