Maroc: Casablanca - La FENELEC présente sa feuille de route export 2025-2027

Casablanca — La Fédération nationale de l'électricité, de l'électronique et des énergies renouvelables (FENELEC) a dévoilé, jeudi à Casablanca, sa feuille de route export 2025-2027.

Cette stratégie ambitieuse vise à positionner le Maroc comme un acteur clé des marchés internationaux dans les secteurs de l'électricité et des énergies renouvelables, tout en renforçant la compétitivité des produits labellisés "Made in Morocco", a expliqué le président de la FENELEC, Ali El Harti, lors de la présentation de cette feuille de route.

"Le Made in Morocco est de plus en plus apprécié à l'échelle internationale, notamment dans le domaine des énergies renouvelables. Cette feuille de route a pour ambition de consolider cette dynamique et d'ouvrir de nouveaux horizons pour nos entreprises, grâce à des mesures concrètes telles que le maintien des droits de douane à zéro pour des produits stratégiques comme les panneaux solaires", a-t-il poursuivi.

M. El Harti a détaillé les principaux axes de cette stratégie qui s'articule autour de trois priorités à savoir, "le soutien à la production locale d'équipements électriques et électroniques", "l'alignement sur les standards internationaux via la normalisation et la certification" et "l'exploration de nouveaux marchés, notamment en Afrique subsaharienne et dans les pays du Golfe".

Le président de la FENELEC a également relevé que le potentiel solaire et renouvelable au Maroc est énorme, mais il est impératif de rester vigilants et de tirer parti des avancées technologiques pour maximiser les performances à l'export.

Parallèlement, il a insisté sur l'importance de la digitalisation pour améliorer la transparence et l'efficacité des processus, appelant les entreprises membres de la fédération à adopter les nouvelles technologies pour se positionner comme des leaders régionaux.

M. El Harti a, en outre, mis l'accent sur les efforts déployés par la FENELEC pour collaborer avec l'Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) afin de résoudre des incohérences tarifaires, tout en mettant en place des partenariats stratégiques avec les ministères concernés.

Par ailleurs, il a estimé que l'atteinte des objectifs fixés dans le cadre de cette feuille de route nécessite d'accorder un intérêt particulier à la formation et à l'innovation. "Nous devons veiller à accompagner nos entreprises avec des compétences adéquates et une recherche et développement proactive pour développer une industrie compétitive et résiliente".

Représentant plus de 95% de l'activité produits et services des secteurs électrique, électronique et énergies renouvelables marocains, la FENELEC participe activement à l'animation de ces secteurs et conduit les travaux permettant à l'entreprise marocaine d'accompagner la mutation actuelle du paysage économique mondial.