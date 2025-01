Ile Maurice: L'intelligence artificielle et les données au coeur des Assises de la recherche et de l'innovation

L'intelligence artificielle et les systèmes de gestion modernes, ainsi que l'utilisation des données, ont été les termes clés du premier jour de l'édition 2025 des Assises de la recherche et de l'innovation 2.0, qui a démarré jeudi au Caudan Arts Centre, à Port-Louis, et qui prend fin aujourd'hui. Organisées par le Mauritius Research and Innovation Council (MRIC), ces assises visent à élaborer une feuille de route nationale pour propulser le pays vers une économie axée sur la compétitivité, la durabilité et l'innovation.

Présent à la cérémonie d'ouverture, Kaviraj Sukon, ministre de l'Enseignement supérieur, a souligné l'urgence de recourir à des solutions technologiques concrètes, telles que l'intelligence artificielle et les systèmes de gestion modernes, pour optimiser les services publics, en particulier dans le domaine de la santé. «Il est impératif de réduire les longues files d'attente dans les hôpitaux grâce à des systèmes de gestion comme le ticketing, tout en exploitant des technologies avancées, telles que les données satellites, pour proposer des solutions durables», a-t-il dit. Le ministre a également insisté sur l'importance de tirer les enseignements de la pandémie de Covid-19 afin de repenser les approches en matière d'innovation et de résilience.

Aux chercheurs et universitaires, un appel a été lancé pour dépasser les études purement théoriques et s'engager dans des projets concrets ayant un impact direct sur la population. «La recherche ne doit pas se limiter à la promotion académique, mais doit véritablement améliorer la vie des citoyens. Le gouvernement est prêt à apporter un soutien financier et stratégique à des initiatives audacieuses.»

Un cadre pour l'utilisation de l'IA

Pour le ministre Avinash Ramtohul, l'ère numérique génère une quantité massive de données, qu'il est crucial de gérer efficacement. «Chaque jour, nous produisons une immense quantité de données. Il est essentiel de les protéger, de les centraliser et de les analyser pour répondre aux défis spécifiques de notre société», a-t-il affirmé. Il a également annoncé que son ministère travaille activement à l'élaboration d'une politique nationale d'échange et d'utilisation des données. Par ailleurs, le ministre a mis l'accent sur l'importance de définir un cadre clair pour l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA).

«L'IA a le potentiel de transformer nos vies, mais nous devons nous assurer qu'elle est utilisée de manière éthique et bénéfique pour la population. Nous discutons activement de ses applications au quotidien à Maurice et veillons à ce qu'elle serve l'intérêt général», a-t-il souligné.

Lors du premier jour des discussions, les innovations dans les domaines de la santé et de la finance ont été abordées, tandis qu'aujourd'hui, les échanges porteront sur l'innovation bleue et verte, ainsi que sur les industries et l'e-innovation. Un Regional Innovation Challenge (RIC) a également été lancé jeudi, un concours d'idées innovantes pour l'océan Indien, visant à mettre en lumière des solutions novatrices proposées par des acteurs issus de divers secteurs.

Les thèmes de la première édition du RIC portent sur la transformation des déchets en énergie, l'économie circulaire, la gestion des déchets et la gestion de la chaîne de valeur des déchets. Des phases de sélection seront organisées dans les pays participants - Comores, Madagascar, Maurice et Seychelles - pour aboutir à une finale régionale des meilleures idées. Le prix du grand gagnant s'élève à 2 000 euros, tandis que le gagnant de chaque pays recevra un prix de 1 000 euros. Tous les participants obtiendront des certificats.