Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 25 janvier 2025

Rahal Essoulami Kamal, l'Ambassadeur de la gastronomie marocaine sur la scène internationale

Le nom de Rahal Essoulami Kamal est indissociable de l'univers de la gastronomie marocaine. Cet ingénieur de formation, diplômé en 1992, a suivi un chemin peu commun en transformant sa passion pour l'art culinaire en un métier qu'il décrit lui-même comme "passionné".

Dans une interview accordée à la radio 2M, abordant les rouages du métier de la gastronomie, il s’est ouvert en précisant que : « Seule la passion permet de surmonter les difficultés de ce métier. Si vous êtes passionné, il n’y a pas de secret. La passion vous distingue et amène les équipes à se dépasser, notamment lors des concours que nous organisons… » (Source allAfrica)

L'Assemblée sénégalaise lève l'immunité d'un député proche de l'ex-président Sall

L'Assemblée nationale du Sénégal a levé vendredi l'immunité parlementaire d'un député d'opposition, un proche de l'ex-président Macky Sall soupçonné d'être mêlé à des irrégularités financières présumées dans un dossier de plus de 192 millions d'euros, a constaté un journaliste de l'AFP.

Les députés en séance plénière ont voté pour la levée de l'immunité parlementaire de Mouhamadou Ngom dit Farba par 130 voix pour, trois contre et trois abstentions. Les députés de la coalition de l'ancien président Sall (2012-2024) ont boycotté le vote, en l'absence de M. Ngom, membre de cette alliance et maire d'une commune dans le nord du pays. (Source VOA Afrique)

Relations bilatérales : l'Israël prêt à accompagner la RDC dans la réglementation de la circulation routière

Le Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Shabani Lukoo, et l'ambassadeur d'Israël en RDC -République démocratique du Congo-, Shimon Solomon, ont échangé, jeudi 23 janvier 2025, sur la situation sécuritaire dans les provinces et le développement des entités territoriales décentralisées.

Le diplomate Israélien était porteur d'un programme "villes intelligentes" au modèle Israélien.

Cette technologie proposée par Shimon Solomon consiste à résoudre le problème lié à la sécurité routière, pour répondre efficacement au souci de la fluidité de la circulation routière, et la gestion du stationnement intelligent. (Source mediacongo)

Côte d’Ivoire/Trafic aérien domestique : Les aéroports de l’intérieur accueillent en moyenne 100 000 passagers par an

« Le trafic domestique est en plein essor et les aéroports de l’intérieur accueillent en moyenne 100 000 passagers par an », a déclaré Coné Dioman, directeur de cabinet du ministre des Transports, Amadou Koné. C'était dans la matinée du jeudi 23 janvier 2025, à l’ouverture de l’atelier de consultation des usagers du transport aérien, organisé par la Direction générale du transport aérien (Dgta), au Capitol hôtel à la Riviera Golf.

Selon lui, la compagnie nationale Air Côte d’Ivoire affiche une situation satisfaisante marquée par l’atteinte de l’équilibre financier et l’amorce d’un cycle de rentabilité. La compagnie nationale, dit-il, qui affiche un résultat d’exploitation positif depuis 2021, a enregistré à la fin de l’exercice social 2023 un bénéfice de 658 millions F Cfa. (Source fratmat)

Le Gabon et le Togo s’allient pour lutter contre la traite des êtres humains

Le mercredi 22 janvier 2025 s’est ouvert à Libreville les travaux du programme conjoint Gabon-Togo dénommé Fonds d’affectation spéciale pluri-partenaire pour la migration » (Migration MPTF). Lesquels travaux selon l’Agence Gabonaise de Presse se font avec le soutien des Nations Unies, dans le cadre du renforcement de la lutte contre la criminalité transnationale organisée en matière de traite des personnes et trafic illicite de migrants le long des routes maritimes et terrestres du Togo au Gabon.

Le Gabon et le Togo font partie des États membres des Nations unies qui ont voté en faveur de l’adoption du pacte mondial pour des migrations, indique l’AGP dans son article publié ce 22 janvier 2025. C’est dans cette optique que s’est tenue cette rencontre en présence du directeur de cabinet représentant le ministre de l’Intérieur et de la sécurité empêchée, Hermann Immongault dont l’objectif est de renforcer les cadres normatifs et institutionnels pour une meilleure gestion des migrations mixtes, améliorer les services de protection pour les migrants et les victimes de la traite. (Source GabonMediaTime)

Comores: la chanteuse Malha défend la cause des femmes

Aux Comores, une artiste fait vibrer la scène musicale avec ses performances en live et son engagement en faveur des femmes. Maliha Mohamed, connue sous le nom de Malha, porte haut les couleurs de la culture comorienne à travers ses compositions afrobeat et twarab. Entre résilience personnelle et professionnalisation de sa carrière, Malha s'impose comme une figure montante de la musique. Forte de ses engagements, elle a créé un festival : le Ngamina Power (« J’ai le pouvoir ») avec comme invitées d’autres grands noms de la chanson comorienne comme Asna, Zaza, Foudhoiyla et de nouveaux talents qui émergent.

C’est sur les hauteurs de Moroni, dans la matinée, que Malha et son producteur de mari reçoivent à leur domicile. Malha, connue pour ses prestations en live, a fait de sa voix un instrument de résilience et d'espoir. (Source RFI)

Au Mali, la Russie procède à une importante livraison de blindés et réorganise son dispositif militaire

Une centaine de véhicules, dont des chars légers et des blindés, sont arrivés le 17 janvier à Bamako depuis la Guinée, au moment où le ministère russe de la défense entend accélérer le remplacement du groupe Wagner par Africa Corps dans le pays. « Le Monde » a remonté la trace de ce convoi.

La colonne s’étire à perte de vue. Des dizaines de camions transportant des chars légers, des blindés ou encore des ambulances militaires défilent sur la vidéo d’une trentaine de minutes, tournée à Sébénikoro, dans les faubourgs sud-ouest de Bamako, le 17 janvier. « Ça va jusqu’à la Guinée ! », dont la frontière se situe à une centaine de kilomètres, s’enthousiasme même l’homme qui parle sur la vidéo, Boubou Mabel Diawara, un influenceur malien bien connu pour son soutien à la junte dirigée par le général Assimi Goïta. (Source Lemonde Afrique)

Emmanuel Adebayor raconte son départ tumultueux d’Arsenal en 2008

L’ancien attaquant togolais Emmanuel Adebayor a révélé les circonstances difficiles de son départ d’Arsenal. Une brutale fin d’aventure avec les Gunners que l’ex-capitaine des Eperviers impute à son entraineur de l’époque, Arsène Wenger.

Dans un entretien avec Optus Sport, Adebayor a expliqué que Wenger l’avait écarté après une saison 2007/08 impressionnante où il avait inscrit 30 buts toutes compétitions confondues.

Malgré des offres prestigieuses de clubs comme l’AC Milan, Adebayor avait choisi de rester à Arsenal, mais une querelle contractuelle a finalement brisé sa relation avec le technicien français. « À mon retour de vacances, il m’a dit qu’il n’avait plus besoin de moi », a déclaré le Togolais. (Source beninwebtv)

Madagascar : des milliers de tortues sauvées après une inondation

Une communauté du sud de Madagascar s'est mobilisée pour sauver des milliers de tortues en danger critique d'extinction, emportées par les inondations provoquées ce mois-ci par un cyclone tropical.

Les 12 000 tortues radiées et araignées qui étaient hébergées au centre de tortues de Lavavolo avaient été confisquées à des trafiquants d'animaux sauvages, mais elles ont dû faire face à une nouvelle épreuve inattendue lorsque le cyclone Dikeledi a frappé la partie sud de l'île de l'océan Indien à la mi-janvier. Des eaux de crue d'un mètre de haut ont englouti le sanctuaire et les tortues - dont beaucoup n'étaient que de simples petits frelons dans le monde des tortues, âgées d'environ 25 à 50 ans - ont été emportés. (Source africanews)

La Guinée et le Royaume-Uni scellent un partenariat pour Koloma

Un prêt britannique de plusieurs millions d’euros concrétise le projet président guinéen visant la modernisation administrative dans le cadre du programme Simandou 2040. Un tournant dans la coopération guinéo-britannique.

Le gouvernement guinéen, conduit par le général Mamadi Doumbouya, franchit une étape décisive dans son projet de modernisation administrative avec la signature d’un accord de financement avec UK Export Finance. (Source apanews)