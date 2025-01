Tunisie: MERCATO Saint-Étienne sur Mahmoud Ghorbal - Le latéral droit tunisien passerait des Bleus aux Verts...

Après Alaeddine Yahia, Yohan Benalouane, Adel Chedli, Wahbi Khazri un temps et actuellement le tout jeune Jibril Othman, un autre Tunisien pourrait faire partie de la prestigieuse écurie des Verts de Saint-Etienne.

Il s'agit du latéral droit des Bleus de Monastir et produit du CSS, Mahmoud Ghorbal. Intéressés par ses services, les dirigeants de l'AS Saint-Étienne ont même débuté les négociations avec leurs homologues Usémistes pour engager l'arrière droit de 21 ans, sociétaire du club du Ribat. Maintenant, de là à voir Ghorbal évoluer à Geoffroy Guichard, il n'y a qu'un pas à franchir si les «arguments» des Verts sont plus convaincants que ceux des Belges d'Anderlecht, qui n'ont pas encore jeté l'éponge...Rappelons que l'engagement de Ghorbal avec l'USM prend fin en été 2027.

Autre dynamo des Bleus et non des moindres, l'ailier Ahmed Jaffali, 21 ans, est quant à lui dans le viseur de l'AJ Auxerre. Gaucher pur, ce prometteur animateur de couloir, produit de l'académie de l'EST, a aussi évolué à Galatasaray U19.

Mohamed Ben Fredj de retour à Puy Foot

Puy Foot a réalisé une bonne affaire en s'attachant à nouveau les services de l'attaquant Mohamed Ben Fredj qui renoue donc avec le club de National 2, écurie au sein de laquelle il a terminé la saison 2022-2023 meilleur buteur du championnat.

Désormais transfuge de Dijon, Mohamed Ben Fredj, 24 ans et ex-joueur des réserves d'Auxerre et de l'OM, a signé cinq buts et délivré deux passes décisives en 16 rencontres avec le Dfco cette saison. Le natif de Toulon est coté à 200.000 euros sur Transfermarkt.

Ouahabi entame ainsi son expérience en Géorgie

Dans la foulée de son récent passage sous forme de prêt chez les Géorgiens du Dinamo Batumi, l'international U20, Gaith Ouahabi, pur produit de l'EST, a signé son baptême du feu en amical contre Oleksandria. Le jeune de 21 ans a évolué dans l'axe et entame ainsi son expérience en Géorgie.

Omar Jebali met le cap sur la Norvège

Transfuge de l'ESS U21 et de l'ES Zarzis, Omar Jebali, 24 ans, a opté pour la Norvège du côté de l'IK Start. Passé par la Ligue Danoise, que ce soit avec Odense ou Vendsyssel, Jebali ne sera pas dépaysé puisqu'il renoue avec la Scandinavie.