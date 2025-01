Tunisie: Gouverner, c'est prévoir

GOUVERNER, c'est prévoir, disait l'homme politique Adolphe Thiers (1797-1877). Il affirmait ne rien prévoir, c'est aussi courir à sa perte et se retrouver devant des situations inextricables. Ainsi a-t-on assisté et pour la première fois en Tunisie à des décisions concernant les préparatifs du mois de Ramadan et de la rentrée scolaire, et ce, des mois à l'avance. Rien qu'en l'espace de deux semaines, deux conseils ministériels ont été tenus à La Kasbah.

Un Conseil des ministres restreint, réuni sous la présidence du Chef du gouvernement, a examiné les préparatifs de la rentrée scolaire 2025-2026 ainsi que le programme de restructuration de la Société nationale de cellulose et de papier alfa (Sncpa). Il a été décidé de ne pas augmenter les prix des cahiers subventionnés et des manuels scolaires.

Et d'un ! De deux, en application des directives du Chef de l'Etat Kaïs Saïed, le Chef du gouvernement a appelé à mobiliser les ressources nécessaires pour répondre à l'augmentation des besoins de consommation, en maîtrisant les prix et en protégeant le pouvoir d'achat des citoyens, tout en allouant un budget de 68,8 millions de dinars par le ministère des Affaires sociales pour l'aide aux familles défavorisées pendant le Ramadan et l'Aïd.

Dans la nouvelle approche de gouvernance mise en oeuvre par le Président de la République et exécutée par le Chef du gouvernement, on n'attend plus les échéances pour prendre les mesures qui s'imposent, que ce soit pour la rentrée scolaire et universitaire, pour le mois de Ramadan ou pour le retour des TRE (Tunisiens résidant à l'étranger).

Autrement dit, plus de place pour les mesurettes ni pour les demi-solutions destinées à colmater les brèches à la dernière minute. Beaucoup de responsables, lors de la dernière décennie, ont mis la Tunisie dans l'embarras et ont failli compromettre son image à cause de leur laxisme.

DDDe ces scénarios catastrophe, la Tunisie a tiré des leçons et fait tout pour les empêcher de ressurgir : elle refuse tout bonnement d'avancer à reculons. « Le peuple tunisien a choisi de construire une nouvelle Histoire et d'aller de l'avant, sans revenir en arrière », a martelé le Chef de l'Etat lors de sa rencontre mercredi dernier avec Kamel Maddouri.