Tunisie: « Ombres d'Atlas » de Outail Maaoui aux JMC - Quand le violon prend vie

« Ombres d'Atlas », qui a été présenté pour la première fois aux « Nuits des Musées » de Sousse l'été dernier, doit son nom à ce massif montagneux qui s'étend sur trois pays de l'Afrique du Nord : la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. La musique est donc le reflet d'une harmonie musicale à la frontière des musiques tunisiennes et des influences maghrébines et occidentales.

Outail Maaoui compte déjà dans son parcours deux créations très réussies : « Al Kahena » qui lui a valu le Tanit d'argent aux JMC 2010 quand le festival incluait une compétition et « La Nuit du violon » qui remonte à 2017. Il est actuellement l'un des violonistes les plus connus en Tunisie incarnant un mélange subtil de talent inné, de technique irréprochable et d'un dévouement infaillible envers son art.

Ce véritable passionné du violon donne toute son âme lors de ses concerts où il sait charmer un large public grâce à ses interprétations et sa capacité à communiquer un bon nombre d'émotions très diverses au travers de son instrument.

Pour son spectacle « Ombres d'Atlas », il s'est fait accompagner par Mohamed Bel Salha au ney, Mohamed Abdelaziz Cherif avec Daly Elleuch à la basse, Khalil Jemaa à la guitare, Hatem Lajmi à l'orgue et à l'accordéon et Béchir Neffati avec Mohamed Hatem Hamila aux instruments de percussion. Le concert qui n'a duré que 40 minutes a été marqué Sold out avant la date de la représentation. Devant une salle pleine, les musiciens ont fait une démonstration de leur virtuosité éclatante à travers un jeu profondément expressif plongeant l'auditoire dans une concentration et une admiration sans bornes.

Les compositions de Outail Maaoui sont étonnantes, riches, planantes et variées, brillamment interprétées par les musiciens qu'il entraîne dans une sorte de musique traditionnelle tunisienne à des résonances marocaines et occidentales, n'hésitant pas à mélanger les notes pour déployer sa création dans toutes ses esthétiques. Le rythme a été nuancé d'un air à l'autre. Les mélodies peuvent être délicates et introspectives ou puissantes et rapides. On ne s'ennuie pas une seule seconde.

Le violon, avec sa sonorité unique et expressive, a été l'instrument central dans ce spectacle. Captivant le public par son interprétation, son approche personnalisée du violon et son charisme, Outail Maaoui a apporté une vraie fraîcheur sur scène qui fait la magie de ce concert instrumental. Les spectateurs se sont laissé emporter par la puissance et la beauté transmise par la vibration des cordes.

Le concert a été clôturé sur des notes dansantes auxquelles le public a agréablement réagi en se levant pour accompagner la musique avec des mouvements et des applaudissements. Les longues acclamations à la fin du spectacle témoignent du succès de Outail Maaoui qui élargit son audience et parvient à tisser un lien intime avec les festivaliers.

S'imposant parmi les musiciens les plus prolifiques de sa génération, son talent incontestable lui vaut certainement une place d'honneur parmi les grands violonistes contemporains, même au-delà de nos frontières.