Tunisie: Le CAB rate le coche - Manque de concentration...

Les Cabistes ne doivent s'en prendre qu'à eux-mêmes pour avoir manqué une victoire largement à leur portée.

Quand on domine outrageusement son adversaire et qu'on ne fait pas le break pendant les moments forts de cette domination, on ne demeure pas à l'abri d'une mauvaise surprise à tout moment du match! Le CAB l'a vérifié à ses dépens, mercredi contre le CSS. En effet, on a vu à cette occasion les Cabistes fournir une belle prestation, mais ça n'a pas été récompensé. Un match nul concédé à la... 95' a le goût, pour l'équipe locale, d'une défaite.

Il est clair qu'il y a des raisons à cette nouvelle déception dans le camp bizertin. On ne va pas, encore une fois, pointer du doigt les fautes d'appréciation commises par l'arbitre Badis Ben Salah, privant le CAB d'au moins un pénalty indiscutable en première mi- temps. Toutefois, on ne peut occulter non plus les erreurs du staff technique, tout particulièrement de coaching.

Quand on sait qu'au CAB, il y a des joueurs qui sont jeunes et d'autres qui viennent de divisions inférieures, on comprend qu'ils manquent d'expérience pour ce genre de rencontres où la pression est énorme. Mais là, le rôle des responsables est de savoir les encadrer, sinon comment expliquer ce manque de concentration aux toutes dernières minutes ? Comment se fait- il qu'un attaquant adverse se retrouve seul, sans marquage, à deux mètres de Achraf Krir?

Dans des matches pareils, les consignes à donner sont de priver l'équipe d'en face qui court derrière l'égalisation, d'effectuer de longs centres dans le «paquet» dans les 16 mètres, ce sont là les abc du football!!! Or, les Cabistes n'ont pas su malheureusement le faire et le but de l'égalisation du CSS a été justement encaissé sur un centre venu de la gauche sur Hadj Hassan, de surcroît esseulé, qui reprend de la tête dans les filets d'un Krir pas très à l'aise dans cette action.

Un coaching déplacé !

Effectuer des changements dans les arrêts de jeu signifie généralement que l'on est dominé et qu'on voudrait préserver un mince acquis, cela se comprend ! Contre le CSS, le CAB tenait parfaitement la victoire en main notamment après l'incorporation de Yesser Mechergui et Youssef Fellahi. Mais alors quelle mouche a piqué Sofiene Hidoussi pour procéder à deux changements à la fois à la 92' dont celui d'un attaquant Ahmed Amri qui posait des problèmes à la défense sfaxienne ?

Un non- sens à ce moment précis! Le CSS a saisi l'aubaine et a rapidement avancé d'un cran pour trouver finalement la faille et égaliser. Un coaching déplacé... Le CAB a perdu deux points bêtement devant un adversaire franchement à sa portée.