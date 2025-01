Tunisie: Terrorisme - Un combat mondial contre une menace sans frontières

Depuis 2011, la Tunisie a, elle-même, été durement touchée par le terrorisme. Les attentats qui ont frappé le pays, notamment ceux de 2015 contre le musée du Bardo et la plage de Sousse, restent gravés dans la mémoire collective. Ces tragédies ont montré que le terrorisme ne cible pas uniquement des États, mais cherche à briser la volonté des peuples et à détruire leur mode de vie.

Le terrorisme, fléau violent et aveugle, s'attaque à toutes les sociétés, transcendant les frontières, les confessions et les cultures. L'histoire contemporaine a montré qu'aucune nation n'est à l'abri de cette menace, qui sème la destruction et l'insécurité dans les quatre coins du globe. Face à cette réalité, le devoir des pays est donc d'unir leurs efforts pour éradiquer ce fléau et promouvoir un monde plus sûr pour tous.

C'est dans ce contexte que Tarek Ladab, représentant permanent de la Tunisie auprès de l'Organisation des Nations unies, a pris la parole lors de la réunion de haut niveau du Conseil de sécurité des Nations unies sur la « Lutte contre le terrorisme en Afrique », tenue mardi 21 janvier. Dans son discours, il a réaffirmé l'engagement résolu de la Tunisie à soutenir les efforts internationaux et les stratégies de coopération destinées à combattre le terrorisme transfrontalier et transcontinental.

La résilience tunisienne face au terrorisme

« L'Afrique fait toujours face à de nombreux défis et menaces qui se nourrissent chaque jour davantage, en particulier le terrorisme », a-t-il souligné. En effet, les organisations terroristes exploitent les conflits et les crises pour étendre leur influence, déstabiliser les régions et compromettre les perspectives de développement. Tarek Ladab a insisté sur l'importance de s'attaquer aux causes profondes de l'extrémisme violent, notamment la pauvreté, les inégalités et l'exclusion sociale, afin de réduire le terreau fertile sur lequel prospère le terrorisme.

Depuis 2011, la Tunisie a, elle-même, été durement touchée par le terrorisme. Les attentats qui ont frappé le pays, notamment ceux de 2015 contre le musée du Bardo et la plage de Sousse, restent gravés dans la mémoire collective. Ces tragédies ont montré que le terrorisme ne cible pas uniquement des États, mais cherche à briser la volonté des peuples et à détruire leur mode de vie. Mais la Tunisie a résisté. Depuis, et grâce à des efforts continus, le pays a renforcé ses dispositifs de sécurité, coopéré avec ses partenaires internationaux et mobilisé sa société civile pour promouvoir la paix et la résilience.

En mars 2016, la bataille de Ben Guerdane a incarné de manière frappante cette résilience. Lors de l'attaque des terroristes contre cette ville du Sud, ces derniers espéraient rallier la population à leur cause. Or, c'est tout le contraire qui s'est produit. Les habitants, animés d'un courage resté dans les annales, se sont unis pour défendre leur ville. Certains civils, désarmés, ont même formé des boucliers humains, mettant leur vie en danger pour contrer les assaillants. Cet épisode a montré au monde la détermination du peuple tunisien à rejeter toute forme de terreur et à protéger leur unité nationale.

Vers une coopération internationale renforcée

Lors de son intervention, Tarek Ladab a également mis en avant la nécessité d'adapter les efforts d'aide internationale pour aider les pays africains à atteindre les Objectifs de Développement Durable (ODD) des agendas 2030 et 2063. Ces progrès sont essentiels pour prévenir l'extrémisme violent et offrir aux populations des perspectives d'avenir. De plus, il a souligné l'importance cruciale d'une participation active des femmes et des jeunes dans la lutte contre le terrorisme, estimant que leur implication est une condition indispensable pour construire une paix durable et inclusive.

Le combat contre le terrorisme n'est pas seulement une question de sécurité, mais un devoir moral envers les populations et les générations futures. La Tunisie, tout en réaffirmant sa détermination à poursuivre ce combat, appelle à une solidarité internationale accrue.

C'est seulement en unissant leurs forces que les nations pourront vaincre cette menace commune et construire un avenir fondé sur la paix, la justice et la prospérité partagée.

Mais au-delà des discours, ce sont les actions concrètes qui feront la différence.