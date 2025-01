Tunisie: Section réalité virtuelle des JMC - Vivre autrement les spectacles

Quatre box ont été mis à la disposition du public qui, équipé de lunettes de réalité virtuelle, d'écouteurs et de manettes, pouvait découvrir différents spectacles qu'il n'a pas eu l'occasion de voir en direct ou qu'il veut tout simplement revivre différemment.

La musique VR est sans doute ce que la réalité virtuelle fait de plus immersif! Les nouvelles technologies de captures vidéo et audio permettent de vivre une expérience acoustique et visuelle incomparable. Avec la réalité virtuelle, le spectateur peut vivre un concert de plusieurs manières et points de vue différents : on peut se retrouver sur scène avec le groupe, ou plonger dans la fosse avec le public, les sensations sont à la fois très proches du réel et totalement différentes.

Pour les non-initiés, la réalité virtuelle (VR pour Virtual Reality en anglais) désigne l'ensemble des technologies permettant de simuler un environnement virtuel créé numériquement. Ces technologies immergent l'utilisateur dans un univers artificiel où il peut interagir avec des éléments simulés à travers différents sens: principalement la vue, mais également le toucher, l'ouïe et parfois même l'odorat. Pour une immersion complète, l'utilisateur utilise un casque de réalité virtuelle équipé d'un affichage 3D stéréoscopique, plongeant ainsi complètement le porteur dans le monde virtuel généré par ordinateur.

Dans le secteur musical, la tendance a explosé en 2017. De plus en plus de grands groupes de musique, à l'instar de Coldplay, y recourent pour retransmettre en live ou en différé leurs tournées et leurs concerts dans le monde entier. Outre l'attrait esthétique et sensationnel et cette nouvelle façon d'écouter la musique, de la voir et de la ressentir, c'est aussi une manière de la démocratiser et de rendre accessibles, moyennant un casque VR, des spectacles live parfois très coûteux.

Les Journées musicales de Carthage (JMC) ont voulu suivre un peu la tendance en introduisant pour leur 8e édition, en 2023, une section réalité virtuelle. Un dôme a été installé à l'occasion à la place des théâtres, proposant au public une expérience immersive orchestrée par Mohamed Arbi Soualhia.

Pour sa 10e édition (18-24 janvier 2025), le festival, avec le soutien de l'Etablissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturelles et artistiques (Enpfmca), a installé un petit espace VR dans le hall d'entrée de la la Cité de la culture à Tunis. Quatre box ont été mis à la disposition du public qui, équipé de lunettes de réalité virtuelle, d'écouteurs et de manettes, pouvait découvrir différents spectacles qu'il n'a pas eu l'occasion de voir en direct ou qu'il veut tout simplement revivre différemment.

Au menu, entre autres, une déambulation à l'avenue rue Habib- Bourguiba au centre-ville qui mène vers le concert «Ombres d'Atlas» de l'artiste tunisien Outail Maaoui, programmé dans le cadre de la 35e édition des Journées cinématographique de Carthage.

D'autres contenus restituent des moments forts du festival de la Médina de Tunis, du festival international des dattes de Kébili et le festival international des oasis de Tozeur. On pouvait, dans ce sens, revivre, par exemple, la Kharja Issaouia à travers le film réalisé avec la technologie de capture vidéo en 360°, «Promenade soufie», qui met en lumière les traditions populaires et autres rites spirituels pratiqués durant le mois saint, mis en valeur lors du festival de la Médina de Tunis.