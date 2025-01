Tunisie: «Joussour/Heqantarine» d'Amel Zen - Des adaptations rock bien dosées

Invoquant, entre autres, le «Chaâbi», le «Daynan» (chant amazigh issu de Dahra) et autres sonorités algéroises, Amel Zen nous a proposé une excellente performance très rock (avec 8 chansons), soutenue par sa très belle voix qui a adopté différentes tessitures: une voix intense, rauque et puissante pour être douce et modérée quand il le faut.

Djallabia pour les 4 musiciens qui l'accompagnent, une cape traditionnelle façon Barnous de laquelle se dégage un style Rock pour Amel Zen, la couleur était d'emblée lancée et le ton donné pour cette prestation algérienne: du rock progressif nord-africain qui se nourrit du patrimoine musical et de la culture populaire algérienne et amazighe.

Cela s'est passé le 21 janvier dans le cadre des showcases de la 10e éditions des JMC en cours. Les showcases étant des performances musicales de 40 minutes qui mettent en lumière de nouveaux projets et/ou de nouveaux talents du monde arabe et de l'Afrique.

Un public d'avertis, artistes et autres passionnés de ce genre musical et autres curieux, était au rendez-vous au Théâtre des jeunes créateurs de la Cité de la culture à Tunis, pour découvrir l'album «Joussour/Heqantarine» de l'artiste algérienne et sa formation musicale.

Le projet s'inscrit dans cette mouvance «fusion» adoptée de plus en plus ces 10 dernières années par les jeunes artistes qui honorent leurs traditions tout en prônant un brassage culturel en adaptant des patrimoines musicaux locaux à des sonorités world.

Sorti en janvier 2020, «Joussour/Heqantarine» est le deuxième album d'Amel Zen, qui revendique clairement ses origines amazighes nord-africaines et puise dans des rythmes ancestraux et dans le riche héritage musical algérien qu'elle enrobe de rythmes rock. A la rythmique musicale propre au genre faite de guitare électrique, guitare basse et batterie, l'artiste a ajouté le mandole algérien, un instrument de musique à cordes pincées ( qui prend la forme d'une grande mandoline), utilisé en musique chaâbi, en musique algéroise et kabyle.

Auteure, compositrice et interprète, Amel Zen est l'une des voix qui marquent la scène musicale émergente algérienne. Elle a grandi à «Cherchell» dans la région de Tipaza, et à 10 ans elle rejoint l'association de musique andalouse «El Kaissaria». Amel intègre ensuite l'Orchestre national de musique andalouse algérienne, participe à l'émission «Alhane Wa Chabeb» en 2007 et en 2013 elle sort son premier album qui mêle ethno pop, rock et chaâbi. En 2015, l'artiste sort une adaptation rock d'une chanson chaâbi datant du 18e siècle, titrée «Tlata» et qui connaît un succès national et international et qu'elle a d'ailleurs proposée lors de ce concert tunisien.

Accompagnée des musiciens Emrah Kaptan, Reda Chami, Hassane Khoualef et Rezkallah Bensaid, la chanteuse très énergétique nous a embarqués, durant 40 minutes, dans une balade très rythmée de nouvelles compositions issues de différentes traditions musicales algériennes.

Invoquant, entre autres, le «Chaâbi», le «Daynan» (chant amazigh issu de Dahra) et autres sonorités algéroises, Amel Zen nous a proposé une excellente performance très rock (avec 8 chansons), soutenue par sa très belle voix qui a adopté différentes tessitures: une voix intense, rauque et puissante pour être douce et modérée quand il le faut.

Pour son dernier morceau «Abendou» qui veut dire en Amazigh étendard (celui de la commune Dahra ), elle a invité sur scène la violoniste tunisienne Houyem Ghatass qu'elle a rencontrée en 2016 dans le cadre de leurs participations respectives dans le programme d'échange musical international «Onebeat», initié par le Bureau des affaires éducatives et culturelles des Etats-Unis.

Une belle énegie, des adaptations rock bien dosées et équilibrées qui ont su mettre en avant la richesse de la musique algérienne et régaler l'audience. Merci!