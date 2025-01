Algérie: La Chine salue le rôle du pays dans le renforcement de la paix aux niveaux régional et international

ALGER — L'ambassadeur de la République populaire de Chine en Algérie, M. Dong Guangli, a salué "le rôle important" de l'Algérie dans le renforcement de la paix aux niveaux régional et international et dans la défense des causes justes.

Intervenant lors d'une réception organisée jeudi soir au Palais de la culture "Moufdi Zakaria" (Alger), à l'occasion du Nouvel An chinois, l'ambassadeur chinois a affirmé que l'Algérie, qui est "un grand pays africain, arabe et méditerranéen", joue un rôle important dans le renforcement de la paix et du développement aux niveaux régional et international", saluant "le soutien de l'Algérie aux causes justes et son engagement en faveur des pays émergents" au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, en sa qualité de membre non-permanent, un soutien, a-t-il dit, qui est "hautement apprécié" par la Chine.

A cette occasion, il a mis en avant "l'amitié historique profonde" entre la Chine et l'Algérie, ajoutant que "les relations entre les deux pays se sont davantage renforcées ces dernières années, et ce dans le cadre de leurs efforts communs anti-coloniaux, ainsi que pour le renforcement du développement et la réalisation de la paix mondiale".

"Soixante-sept ans après l'établissement de leurs relations diplomatiques, les deux pays entretiennent toujours des relations de confiance, de respect mutuel et de soutien réciproque", lesquelles, dira t-il, "sont un modèle dans les relations entre les Etats".

Rappelant "la rencontre historique" entre le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et le président chinois, M. Xi Jinping, en juillet 2023, à l'occasion de la visite d'Etat effectuée par le président de la République en Chine, le diplomate a souligné qu'elle avait permis "d'établir un plan pour les relations sino-algériennes".