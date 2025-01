Algérie: Le ministre de la Culture et des arts s'entretient avec son homologue italien

ALGER — Le ministre de la Culture et des Arts, Zouhir Ballalou a eu, jeudi à Alger, des entretiens bilatéraux avec son homologue italien, Alessandro Giuli et la délégation l'accompagnant, en présence des cadres du ministère pour examiner les voies de la coopération et approfondir la concertation bilatérale, a indiqué un communiqué du ministère.

Cette rencontre a permis d'ouvrir de nouvelles perspectives de coopération bilatérale et d'échange culturel entre les deux pays, en matière de protection, de valorisation et de restauration du patrimoine culturel, du cinéma, du théâtre, du livre, de la musique et des arts visuels, a déclaré M. Ballalou cité dans le communiqué.

Le ministre a mis l'accent également sur la mise en oeuvre d'un programme spécial pour la formation théorique et pratique qui sera exécuté par des actions concrètes à même de relancer tous les projets culturels communs, saluant les "relations étroites" qui lient les deux pays à tous les niveaux.

Pour sa part, le ministre italien de la Culture, en visite officielle de deux jours en Algérie dans le cadre du renforcement des relations bilatérales, a appelé à oeuvrer ensemble pour enrichir le paysage culturel italo-algérien, précisant que les deux pays "partagent les mêmes visions".

Il a souligné également l'attachement de son pays à la promotion de la culture algérienne à l'échelle mondiale.

Lors de la rencontre, les deux parties ont abordé de nombreux projets culturels futurs à concrétiser, soulignant l'importance de l'accord algéro-italien sur la production cinématographique conjointe, d'autant plus que l'Algérie connaît une véritable et réelle renaissance en matière d'industrie cinématographique au lendemain des Assises nationales sur le cinéma présidées par le président de la République, M. bdelmadjid Tebboune.

Les deux parties ont longuement discuté des voies susceptibles de renforcer les efforts des deux pays dans la protection et la valorisation du patrimoine culturel à l'échelle mondiale et d'ouvrir de larges perspectives pour l'échange d'expertises et de connaissances dans ce domaine vital.