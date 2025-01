Algérie: Exposition d'oeuvres de plasticiens algériens à Alger sur la Chine

ALGER — Une exposition d'oeuvres d'artistes plasticiens algériens qui portent un regard artistique sur la Chine, ses paysages et sa culture, a été inaugurée jeudi soir à Alger.

Organisée au Palais de la Culture Moufdi Zakraia, dans le cadre des festivités célébrant le Nouvel an traditionnel chinois, cette exposition intitulée "La Chine aux yeux des artistes algériens", regroupe les oeuvres de plusieurs plasticiens algériens.

A travers une quarantaine de toiles réalisées en résidence dans le cadre d'un voyage en Chine, les artistes ont porté des regards artistiques différents sur la Chine, décrite à travers ses paysages naturels, ses monuments, ses symboles et sa culture.

Le plasticien Ahmed Boukraa a présenté quatre tableaux décrivant la Chine à travers ses hautes montagnes fascinantes et sa Grande Muraille, une ancienne série de murs et de fortifications construites il y a 5 siècles, en plus d'une toile immortalisant une avenue chinoise.

Optant pour l'abstrait symbolique, Azougli Abderahmane propose une collection de quatre tableaux, mettant en lumière la "connexion culturelle" entre la Chine et l'Afrique. L'artiste a représenté cette "interaction" culturelle dans ses toiles notamment "Way of connection" où il fait assemblage de symboles et de lettres du mandarin et du Tifinagh.

Dans le même registre, Ammour Lamine, alias Dokman, propose, lui aussi, des oeuvres abstraites en portant une réflexion sur le "courage", une "vertu dans la culture populaire chinoise, souvent représentée par le tigre".

Hachemi Ameur, propose lui, une série de croquis reproduisant des paysages saisissants de la Chine, à travers ses monuments et bâtisses remarquables par leur architecture, comme cette mosquée de la ville de Harbin, située au nord de la Chine.

Présent au vernissage, l'ambassadeur de la Chine en Algérie, M. Dong Guangli, a souligné dans une allocution, "la qualité de l'amitié et de la coopération mutuelle et le niveau des relations entre l'Algérie et la Chine", qui, dit-il possèdent un riche patrimoine culturel.

Le diplomate chinois, a rappelé que la "fête du Printemps et les pratiques sociales du peuple chinois durant les célébrations du Nouvel An traditionnel" ainsi que le costume féminin de cérémonie dans le Grand Est algérien, ont été classé par l'Unesco sur sa Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en décembre dernier.

Ce classement constitue, selon lui, une "grande contribution des peuples algérien et chinois à l'enrichissement de la diversité culturelle universelle".

Pour sa part, le directeur de la Coopération et des échanges au ministère de la Culture et des Arts, M. Nassim Mohand Ameur, s'est félicité de "la qualité" la coopération du ministère de la Culture et des Arts avec l'ambassade de la Chine en Algérie, et avec les partenaires (chinois) dans le cadre d'un agenda et d'une stratégie, élaborée par les dirigeants des deux pays.

L'exposition "La Chine aux yeux des artistes algériens" se poursuit jusqu'au 29 janvier prochain au Palais de la Culture Moufdi Zakaria.