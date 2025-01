Algérie: Sports mécaniques - Une cinquantaine de participants au rallye touristique national à El Meniaa

EL MENIAA — Quarante-neuf (49) concurrents issus de 14 wilayas participent à la 8e édition du Rallye National Touristique (Auto/Moto, et parapente) organisé dans la wilaya d'El Meniaa, au niveau de l'hippodrome de Hassi El Abeid, dans la commune de Hassi El-Gara (3 km au nord du chef-lieu de la wilaya), a-t-on appris vendredi auprès des organisateurs.

Lors du coup d'envoi de ce rallye sportif organisé par le Club "Al-Gazelle Assahraoui" pour les sports mécaniques de la wilaya d'El Meniaâ en coordination avec la Fédération algérienne des sports mécaniques (FASM), et la direction locale des sports, le wali, Mokhtar Benmalek, a souligné " que cet événement est une occasion de promouvoir le tourisme saharien , en mettant en valeur les coutumes et les traditions de la région, ainsi que de faire découvrir les destinations , et les circuits touristiques prévus pour les concurrents durant ce rallye sur l'hippodrome désigné pour cette compétition".

De son côté, le président du Club "Al-Gazelle Assahraoui", a indiqué que "les concurrents issus de différents wilayas du pays prennent part à ce rendez-vous sportif à caractère touristique, où un programme spécial a été élaboré qui consiste notamment en une course de moto sur l'hippodrome de Hassi El Abeid, et la dernière journée sera consacrée pour une course de véhicules tout terrain, sur un parcours de 140 km à travers le désert d'El Meniaa".

Ce rallye touristique national (23 -25 janvier) s'inscrit dans le cadre des activités organisées par la wilaya d'El Meniaa, et constitue également une opportunité de promouvoir le tourisme dans le sud du pays, notamment durant la saison du tourisme saharien, selon les organisateurs.