Algérie: Algiers Slush'D - 3 startups algériennes récompensées pour leur innovation en E-santé

ALGER — Trois start-ups ayant proposé des solutions technologiques pour l'amélioration de la qualité des soins ont été récompensées, à l'occasion de la première édition africaine de l'événement mondial "Slush's D", inaugurée jeudi à Alger, ont annoncé vendredi les organisateurs dans un communiqué.

Les projets sélectionnés parmi 40 soumis par 7 startups, ont été évalués par un jury composé de professionnels de la santé et d'experts en innovation, "sur la base de critères tels que la faisabilité, la valeur ajoutée et le potentiel de scalabilité", précise les organisateurs de cet événement coorganisé par Roche Algérie S.P.A. et Algeria Venture.

Il s'agit de startup "Sihatech" qui propose une solution de prise de rendez-vous en ligne avec les médecins, de la solution "Docteur 360", destinée aux patients atteints de cancer, ainsi que le logiciel de gestion de cabinet médical "M-Click".

"Portés par une volonté profonde d'améliorer le parcours patient grâce à des approches disruptives, les 7 startups sélectionnées ont présenté des projets à fort impact dans trois domaines prioritaires, à savoir l'optimisation du temps de prise de décision entre les professionnels de santé, l'amélioration du parcours du malade en milieu hospitalier et enfin le suivi des patients à distance", souligne le communiqué.

L'événement a été ponctué par des sessions de mentorat, des conférences sur des thématiques telles que les partenariats public-privé, le rôle des données dans le renforcement du système de santé et l'amélioration du parcours patient.

Les équipes retenues "bénéficieront d'un programme d'accompagnement spécifique pour développer leurs projets et les amener à maturité", indique la même source.

A l'occasion, le directeur général de Roche Algérie, Khalil Kadaoui, a "salué l'esprit innovant des talents algériens et leur volonté de contribuer activement à la transformation et à la digitalisation du secteur de la santé".

De son côté, le directeur général par intérim d'Algeria Venture, Rachid Maddi, a souligné que cet événement a "révélé l'incroyable potentiel des talents locaux, tout en mettant en avant l'importance de créer un environnement favorable à l'émergence de solutions innovantes en renforçant l'écosystème entrepreneurial en Algérie".

Placée sous le haut patronage du ministère de l'Economie de la Connaissance, des Startups et des Micro-entreprises, ainsi que du ministère de la Santé, la première édition d'Algiers Slush'D, portant le slogan "Startup Now What Patients Need Next" a proposé un programme "riche, articulé autour d'un Hackathon, de plénières inspirantes et de panels de discussions, réunissant des esprits novateurs et visionnaires pour relever les défis liés à la santé numérique en Algérie".