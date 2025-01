Algérie: Réunion sur la coopération entre la LA et le CS de l'ONU - L'initiative du pays saluée

NEW YORK (ONU) — Le Secrétaire général (SG) de la Ligue arabe, Ahmed Abou El-Gheit a salué jeudi depuis New York l'initiative de l'Algérie pour la tenue d'une séance "importante" du Conseil de sécurité de l'ONU afin de renforcer les relations entre la Ligue arabe et le Conseil de sécurité et ce, dans le cadre de la présidence mensuelle de l'Algérie de cet organe.

S'exprimant lors d'un briefing au Conseil de sécurité sur la "coopération entre le Conseil de sécurité et la Ligue arabe" inscrit dans le cadre du point : "Coopération entre l'ONU et les organisations régionales et sous-régionales pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales", Abou El-Gheit a salué "l'initiative de l'Algérie pour la tenue de cette séance importante sous sa présidence afin de renforcer les liens entre la Ligue arabe et le Conseil de sécurité".

"Les travaux de ce Conseil évoquent un large éventail de questions arabes, qu'il s'agisse de la Palestine, du Soudan, de la Syrie, du Liban, de la Libye, du Yémen ou de la Somalie. Les préoccupations sont communes entre la Ligue et le Conseil de sécurité, d'où l'impératif de renforcer notre coopération en vue de parvenir à des solutions définitives à ces crises, en faveur de la sécurité régionale et internationale et de la justice", a-t-il indiqué.

Il a également souligné que la conjoncture "est marquée par une rivalité stratégique internationale entre de grandes puissances mondiales, ce qui justifie la montée des tensions au sein du Conseil, affectant négativement le traitement des questions arabes, notamment la question palestinienne".

Le SG de la Ligue arabe a mis en avant "la nécessité de poursuivre le développement du cadre conceptuel et opérationnel de la coopération entre la Ligue arabe et le Conseil de sécurité, en s'appuyant sur le rôle historique du Conseil dans le traitement des questions arabes, dans l'objectif de concrétiser la future Charte onusienne adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies lors de sa 79e session consacrant le renforcement de cette coopération".

Enfin, Abou El-Gheit a émis le voeu de voir la Ligue arabe contribuer davantage aux efforts de règlement des questions arabes figurant à l'agenda du Conseil de sécurité.

De son côté, le sous-secrétaire général onusien pour le Moyen-Orient, l'Asie et le Pacifique, Mohamed Khaled Khiari a affirmé que la situation au Moyen-Orient était extrêmement fragile, avec de nombreux conflits persistants qui constituent une opportunité en vue d'opérer un changement positif dans cette région longtemps éprouvée par les crises.

Il a ajouté que la coopération avec la Ligue arabe, conformément au Chapitre VIII de la Charte des Nations unies, constituait une étape "essentielle" dans la mise en oeuvre de cette Charte pour l'avenir, rappelant qu'au cours des dernières années, l'ONU avait apporté un soutien significatif à la Ligue arabe, notamment dans les domaines de la paix, de la sécurité et de la jeunesse.