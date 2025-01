Sénégal: Saint-Louis - Khar Yalla hôte d'un forum communautaire sur la gouvernance climatique et la transition énergétique

Saint-Louis — Le quartier Khar Yalla de Saint-Louis (nord), a abrité, jeudi soir, un forum communautaire sur la gouvernance climatique et la transition énergétique au Sénégal, à l'initiative du réseau dénommé "Citoyens actifs pour la justice sociale" (CAJUST).

"C'est dans le cadre de notre projet +Green accountability+ que nous avons approché la population de Khar Yalla. Et nous avons eu écho des conditions difficiles dans lesquelles ces populations vivaient. On les a approchées et elles nous ont fait un listing de toutes les conditions difficiles auxquelles étaient confrontées", a déclaré Astou Diop, chargée de projet à CAJUST, en marge de ce forum communautaire.

Elle a précisé que c'est dans ce cadre que CAJUST est venu accompagner les populations de Khar Yalla. Et, à travers ce projet, a-t-elle ajouté, l'objectif est d'essayer de voir comment faire pour que les autorités entendent leurs préoccupations et leur viennent en aide.

"Green accountability" se veut un projet sur la redevabilité verte qui lutte pour tout ce qui est changement climatique et dont l'objectif est d'élever la voix des communautés notamment des jeunes et des femmes pour une mise en oeuvre transparente, juste et équitable du JEPT au Sénégal, a-t-elle notamment expliqué.

Mme Diop a aussi rappelé les missions de CAJUST qui, selon elle, est un réseau d'organisations de jeunes et de femmes qui oeuvrent pour la lutte contre toutes formes d'injustice sociale.

Elle a également déploré les conditions de vie des populations de ce quartier de Saint-Louis confrontées à l'obscurité, la promiscuité, entre autres.

Fama Sarr, secrétaire adjointe du Conseil local de pêche artisanale (CLPA), par ailleurs transformatrice de produits halieutiques a, de son côté, magnifié la tenue de ce forum communautaire.

Victimes de l'avancée de la mer dans la Langue de Barbarie, ces populations ont été relogées dans le quartier de Khar Yalla.