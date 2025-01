Sénégal: La Maison de la presse débarrassée des ordures

Dakar — La Maison de la presse (MP) a organisé vendredi une journée de nettoiement pour débarrasser des ordures, les espaces intérieurs et extérieurs de cet édifice public dédié aux journalistes et techniciens en communication, a constaté l'APS.

"Il s'agit pour nous d'avoir un corps sain, dans un environnement également propice. La Maison de la presse Babacar Touré est une grande famille qui a véritablement besoin aujourd'hui d'être nettoyée, car fréquentée par plusieurs personnalités (...) ", a déclaré, son directeur général, Sambou Biagui, lors du lancement des activités de »set-sétal ».

»La MP continuera de prendre de telles initiatives pour rendre propre et propice son cadre de travail et environnemental », a-t-il ajouté, en présence des agents de la MP, de l'Agence de presse sénégalaise (APS) et des habitants de la Médina, venus se joindre à cette initiative.

Sambou Biagui a invité la population de la Médina à s'approprier cette journée »set-setal ». »Et c'est ce que le chef de quartier a fait, en déployant des moyens humains et matériels pour nous accompagner justement dans cette journée », a-t-il déclaré.

Il a appelé à un renforcement du »partenariat » entre la MP et les populations de Médina, commune de Dakar où se situe la Maison de la presse.

La directrice administrative et financière de la SN-APS, Mariama Oury Kindy Diallo, s'est félicitée de cette "importante" activité qui permet, d'assainir et d'entretenir le cadre de travail et l'environnement où évoluent des agents de la MP et de l'APS.

"C'est une activité qui nous permet de nous réunir sur l'essentiel. Elle symbolise la parfaite entente et la bonne cohabitation entre l'APS et la MP", estime-t-elle.

Pour sa part, le chef du quartier Abattoir de la commune de Médina, Mahmoudane Fall, s'est engagé à toujours accompagner la Maison de la presse dans ce genre d'initiative visant à garder un cadre propre.

Cette journée »set-setal », est placée sous le thème "un corps sain dans un environnement sain". Elle s'inscrit dans le cadre de la journée nationale »sétal sunu rééw », une initiative du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, lancée en juin 2024, pour impliquer les communautés dans la prise en charge de leur cadre de vie.