Sénégal: Tournée nationale pour le cinquantenaire du film « Kaddu Beykat » de Safi Faye, à partir de mercredi

Dakar — Le Festival »Cinefemfest Gëstu Nataal i Jigeen" organise, du 29 janvier au 28 février, une tournée nationale dans le cadre du cinquantenaire du film "Kaddu Beykat » (Lettre paysanne) pour célébrer l'engagement de la première réalisatrice sénégalaise Safi Faye (1943-2023) qui a défendu la souveraineté alimentaire et la dignité du monde rural à travers cette production cinématographie.

Selon un communiqué parvenu, vendredi, à l'APS, cette tournée a pour but de faire connaître l'oeuvre de la réalisatrice, dont le cinquantenaire du film "Kaddu Beykat » est célébré en 2025.

Il rappelle que ce film a été tourné et réalisé par Safi Faye au village de ses ancêtres, "Fadial", dans la région de Fatick, en pays sérère.

"Kaddu Beykat » raconte la condition des paysans de ce village situé à 100 kilomètres de Dakar, où l'agriculture est soumise aux aléas climatiques et au "diktat" de l'arachide.

La même source rappelle que ce film a le mérite de montrer les talents de chercheuse de Safi Faye, qui est aussi docteure en ethnographie et en anthropologie.

Il transpose son histoire familiale à celle de l'économie politique et sociale du bassin arachidier, "microcosme" vivant du Sénégal rural de l'époque.

Le film sera non seulement projeté dans des écoles et les universités publiques, mais aussi dans des lieux culturels de Dakar et autres régions.

La tournée gratuite débute le 29 janvier à 15 heures à l'université Amadou Maktar Mbow de Diamdiadio, puis le lendemain à 17 heures à la Maison d'éducation Mariama Ba de Gorée

"Une date marquante de cette tournée est la projection du 7 février à 16h30 à la place du souvenir africain", indique le texte qui précise que les initiatrices vont faire la restitution de la résidence de création et d'écriture intersections dont la marraine est l'écrivaine Ken Bugul et la commissaire de l'exposition et directrice de Cinefemfest, docteur Rama Salla Dieng.

Le film »Mossane » (1996) de Safi Faye sera projeté le 6 février à l'Institut français du Sénégal.

Safi Faye a réalisé plusieurs films dont »La Passante » (1972), »Revanche » (1973), »Racines noires » (1985).