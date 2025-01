Sénégal: Le CNFPLF est un acteur clé de la professionnalisation des ressources humaines territoriales (responsable)

Dakar — Le Centre national de la fonction publique locale et de la formation (CNFPLF) ambitionne de devenir un pilier essentiel dans le renforcement des capacités des ressources humaines territoriales et le renforcement de la gouvernance locale, notamment dans le cadre du projet "Soutien à la gouvernance et au dialogue des territoires", a déclaré le coordonnateur de sa cellule de planification Amadou Sow.

"Avec ce projet, le CNFPLF se positionne comme un acteur clé dans la formation et la professionnalisation des ressources humaines territoriales, tout en jouant un rôle central dans la gouvernance et le développement des territoires au Sénégal", a-t-il dit, jeudi, lors de la présentation dudit projet.

Amadou Sow, coordonnateur de la Cellule de planification du CNFPLF, a souligné l'importance stratégique de ce projet pour moderniser la fonction publique locale au Sénégal.

"Le Centre a pour mandat de fournir des formations transformatrices, adaptées aux réalités territoriales et à l'opérationnalisation de la fonction publique locale", a-t-il ajouté, insistant sur l'importance de doter les collectivités de ressources humaines qualifiées afin d'assurer une gouvernance efficace.

Le CNFPLF a été mis en place en partenariat avec l'Ambassade de France avec pour objectif de renforcer la gestion des ressources humaines et la professionnalisation des agents des collectivités territoriales, tout en promouvant un dialogue constructif entre les acteurs locaux, nationaux et internationaux.

Un projet de 787 millions de francs CFA, structuré autour de quatre axes

Lors de la présentation du projet SGTDT, le coordonnateur de la Cellule de planification du CNFPLF a précisé qu'il repose sur quatre axes principaux, parmi lesquels figure le développement de l'ingénierie de la formation continue des agents et élus des collectivités territoriales, qui vise à identifier les besoins en formation, la validation des offres existantes et la mise en place des outils permettant une formation continue adaptée aux agents et élus locaux.

Cette phase de développement de l'ingénierie de la formation continue des agents et élus des collectivités territoriales est doté d'un budget de 65 000 euros (près de 43 millions de francs CFA) pour une durée de deux ans.

Le deuxième axe concerne "l'amélioration du pilotage des ressources humaines territoriales ", qui porte sur la formation des référents en ressources humaines et la mise en place d'une plateforme de gestion ces dernières dans les collectivités territoriales. Il doté d'une enveloppe de près de 244 000 euros (plus de 160 millions de francs CFA) équivalant à 20 % du budget global.

Il y a également un autre axe portant sur "la professionnalisation des agents des collectivités territoriales", pour un montant de 751 000 euros (près de 493 millions de francs CFA), soit 63 % du budget global.

"Cette composante du projet se concentre sur l'élaboration de modules de formation pour divers corps de métiers, ainsi que sur l'accompagnement des agents nouvellement intégrés dans la fonction publique locale", a indiqué Amadou Sow, coordonnateur de la Cellule de planification du CNFPLF.

Pour le dernier axe, " la promotion du dialogue entre les territoires", doté d'un montant de 75 000 euros (un peu plus de 49 millions de francs CFA), il a fait savoir qu'il est élaboré pour encourager les échanges d'expérience entre acteurs locaux et internationaux, tout en harmonisant les interventions en matière de formation à travers un plan sectoriel intégré.

Le projet SGTDT d'une durée de deux ans est financé par le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères et d'autres partenaires techniques et financiers à hauteur de 1,2 million d'euros, soit près d'un peu plus de 787 millions de francs CFA.

Amadou Sow a en outre précisé que la clôture de la première phase est prévue pour juin 2025, tandis que la seconde prendra fin en novembre 2025.

Le projet SGTDT cible directement 1 294 bénéficiaires, dont 225 femmes. Parmi les résultats attendus, le coordonnateur de la Cellule de planification du CNFPLF a mentionné la mise en place d'une offre de formation pluriannuelle pour les 601 collectivités territoriales du Sénégal, l'intégration des agents dans la fonction publique locale, et le renforcement des capacités en gestion des ressources humaines.

La cérémonie de présentation a eu lieu en présence du ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, Balla Moussa Fofana, de l'ambassadrice de France au Sénégal, Christine Fages, du directeur général du CNFPLF, de membres du Comité de pilotage, d'autorités locales et de plusieurs autres parties prenantes.