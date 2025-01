Maroc: ONU - Près d'un quart de milliard d'enfants ont besoin d'aide pour accéder à une éducation de qualité (rapport)

Nations Unies (New York) — Près d'un quart de milliard d'enfants d'âge scolaire touchés par des crises à travers le monde ont d'urgence besoin d'aide pour accéder à une éducation de qualité, selon un nouveau rapport publié vendredi à New York.

"Dans le monde entier, le nombre d'enfants d'âge scolaire confrontés à des crises et ayant d'urgence besoin d'aide pour accéder à une éducation de qualité augmente rapidement", lit-on dans ce rapport sur les estimations mondiales réalisé par "Education Cannot Wait" (ECW), le fonds mondial au sein des Nations Unies pour l'éducation dans les situations d'urgence et de crise prolongée.

Le document estime que ce nombre a augmenté de 35 millions au cours des trois dernières années, pour atteindre 234 millions en fin d'année 2024.

Un nombre croissant de conflits et de phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes compromettent le présent et le futur de plus en plus d'enfants, notent les auteurs de ce rapport publié à l'occasion de la Journée internationale de l'éducation.

Alors que les besoins se multiplient, le nouveau rapport indique qu'après plusieurs années de croissance importante, le financement de l'aide à l'éducation dans les situations de crise humanitaire stagne, ajoutant que la part du total de l'aide publique au développement affectée à l'éducation a même diminué ces dernières années.

D'après les Nations Unies, il faudrait 100 milliards de dollars de financements annuels en plus pour atteindre les cibles fixées dans le cadre des objectifs de développement durable (ODD) en ce qui concerne l'éducation dans les pays à revenu faible et intermédiaire de la tranche inférieure.

"En cette Journée internationale de l'éducation, nous tirons à nouveau la sonnette d'alarme. Près d'un quart de milliard de filles et de garçons dans les situations de crises dans le monde sont privés d'accès à une éducation de qualité en raison des guerres, du déplacement forcé, et des catastrophes liées au changement climatique", a indiqué la directrice générale d'ECW, citée dans le rapport.

Le rapport mentionne également que l'exposition aux conflits armés, les déplacements forcés, les catastrophes d'origine climatique, les épidémies et les problèmes socioéconomiques font peser des menaces à long terme sur la santé, l'éducation et le bien-être des enfants.

Pour remédier à ces problèmes, ECW et ses partenaires internationaux lancent un appel pour mobiliser 600 millions de dollars en financements supplémentaires afin de réaliser les objectifs définis dans le Plan stratégique adopté par le Fonds pour une période de quatre ans. Il s'agit notamment de donner priorité aux résultats d'apprentissage holistique, d'améliorer les données sur le financement et de riposter face aux changements climatiques et leur impact sur l'édification de systèmes éducatifs résilients.