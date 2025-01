Afrique: Maroc-Canada - Un grand potentiel de coopération dans les secteurs de l'eau et de l'environnement (responsable canadienne)

Rabat — Les secteurs de l'eau et de l'environnement offrent un grand potentiel de coopération entre le Maroc et le Canada, et au-delà avec le reste du continent africain, a affirmé, vendredi à Rabat, la sous-ministre adjointe canadienne pour l'Afrique, les affaires pangéographiques et les Affaires mondiales, Cheryl Urban.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de ses entretiens avec le ministre de l'Equipement et de l'Eau, Nizar Baraka, la responsable canadienne a souligné que sa visite dans le Royaume est l'occasion de raffermir le partenariat solide entre le Canada et le Maroc. Il s'agit aussi de s'informer de l'expérience marocaine en matière de gestion des ressources hydriques et d'explorer les opportunités qu'offre le Royaume dans ce domaine, a-t-elle poursuivi.

"Je pense qu'il existe de grandes opportunités de coopération pour le Canada et le Maroc pour aller de l'avant ensemble et oeuvrer avec le reste de l'Afrique (...) dans les domaines de l'environnement et de l'eau", a-t-elle dit.

Pour sa part, M. Baraka a indiqué que ces entretiens ont été l'occasion d'aborder la politique de l'eau au Maroc, ainsi que les opportunités de coopération avec le Canada dans ce secteur.

A cet égard, le ministre s'est félicité du soutien apporté par le Canada notamment au niveau technique, ainsi que de l'accompagnement des projets relatifs au secteur de l'eau et de l'irrigation.