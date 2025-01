Maroc: A Zagora, d'importantes mesures anticipatives pour contrer la vague de froid

Zagora — Le Comité provincial de veille et de suivi de Zagora a tenu, récemment, une réunion consacrée à la présentation et l'examen des mesures proactives prises pour atténuer les effets de la vague de froid sur la population ciblée, estimée à 2.100 habitants réparties sur 12 douars.

Cette réunion, présidée par le gouverneur de la province, Fouad Hajji, s'inscrit dans la cadre de la mise en oeuvre des Hautes Instructions Royales visant à mobiliser tous les moyens logistiques et les ressources humaines, afin d'apporter soutien et assistance aux citoyens pour faire face à la vague de froid que connaissent plusieurs régions du Royaume.

Dans son allocution, le gouverneur de la province a exhorté toutes les parties prenantes à intensifier les efforts visant à apporter soutien et assistance à la population ciblée, en prenant toutes les mesures et actions proactives et en mobilisant les moyens logistiques et les ressources humaines nécessaires pour assurer le succès de cette opération nationale.

Dans ce sens, M. Hajji a fait état de l'élaboration d'un plan provincial qui cible 12 douars relevant des communes de Nkoub et Tazarine, avec l'organisation d'actions portant notamment sur l'aménagement des routes, la fourniture des aides alimentaires aux familles ciblées, le recensement et le suivi de l'état de santé des femmes enceintes et la distribution des couvertures et de bois de chauffage au profit des établissements scolaires situés dans les zones les plus exposées afin d'atténuer les effets de la vague de froid sur la population touchée.

A ce titre, le gouverneur a souligné l'importance de la coordination des efforts de tous les intervenants ainsi que de la mobilisation des ressources humaines et logistiques nécessaires, appelant à intensifier les actions et à assurer la protection des habitants contre les répercussions de la vague de froid.

En exécution des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, les services du ministère de l'Intérieur se sont mobilisés, aux côtés de l'ensemble des ministères et administrations concernés et des différents intervenants, pour prendre les mesures d'urgence qui consistent en une mobilisation globale de tous les moyens logistiques et les ressources humaines, en vue d'apporter le soutien et l'assistance aux citoyens afin qu'ils puissent faire face à la vague de froid que connaissent plusieurs régions du Royaume.