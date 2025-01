Maroc: Marrakech à l'heure de la 27è édition d'Emerging People

Marrakech — La 27è édition d'Emerging People, événement dédié à la valorisation des talents digitaux a mis en avant, jeudi à Marrakech, les solutions et innovations digitales répondant aux défis socioéconomiques et environnementaux des territoires.

Organisée par Emerging Business Factory (EBF) et la Near East Foundation-Maroc, cette 27è édition vise à favoriser les échanges enrichissants et le réseautage des jeunes porteurs de projets avec les intervenants de l'écosystème entrepreneurial à Marrakech-Safi.

Cette édition a été marquée par la signature de conventions dans le cadre de l'initiative "Growing the Youth Climate Innovation Incubator (GYCII)", visant l'incubation et la pré-accélération de startups à impact environnemental issues des régions Marrakech-Safi, Souss-Massa, Béni Mellal-Khénifra et Drâa-Tafilalet.

Portée par EBF et la Near East Foundation (NEF), cette initiative bénéficiera à 30 startups ayant achevé six mois d'incubation et entamant la phase de pré-accélération, avec une enveloppe globale de près de 1,2 million de dirhams (MDH).

Cette édition d'Emerging People a également mis en lumière des initiatives d'envergure pour répondre à l'un des plus grands défis actuels, à savoir, la pénurie de talents digitaux.

Dans ce cadre, les initiateurs d'Emerging People ont procédé à l'annonce du lancement de l'École du Digital (EDD), une institution inclusive dédiée à la formation numérique et à l'intégration des communautés souvent marginalisées.

L'EDD, qui démarrera le 17 février prochain, vient répondre à une demande accrue des entreprises pour les talents digitaux. Cette école formera des compétences créatives (débutants et confirmés) dans des spécialités très convoitées en Afrique, à savoir, le marketing digital, le développement Web, la data et la gestion des produits et projets digitaux.

De même, les initiateurs de cet événement ont annoncé la création de la Medina of Talents (MoT), un espace collaboratif pour startups, talents et projets, catalysant des initiatives à impact.

Dans une déclaration à la MAP, Taoufik Aboudia, co-fondateur de EBF, a indiqué que l'EBF GREEN, qui s'inscrit dans le cadre de l'initiative "GYCII", a permis d'accompagner 80 startups, parmi lesquelles 30 ont été sélectionnées, relevant que ces startups ont débuté la phase de financement et de la pré-accélération.

S'agissant de l'EDD, il a souligné que cette école propose une formation dans le digital afin d'obtenir un certificat et une vraie connaissance partagée et de permettre à ces talents de contribuer à la création d'un écosystème et d'une expertise digitale aux niveaux régional et national.

Dans ce contexte, il a rappelé que EBF avait lancé les Kiosques de Transformation Digitale (KTD), un dispositif destiné à renforcer son impact sur les écosystèmes locaux et à faire du digital un pilier central de tous les développements économiques et sociaux, notant que les KTD visent aussi à mettre en relation les entreprises, les associations et les institutions gouvernementales avec des talents qui peuvent leur fournir des services dans le digital.

Dans une déclaration similaire, Abdelkhalk Aandam, représentant de la Near East Foundation-Maroc a indiqué que cette association américaine est partenaire de deux programmes au Royaume, dont le "GYCII", d'un coût de 1,2 MDH, qui soutient 30 jeunes pour créer leurs projets dans le domaine afin de contribuer aux efforts de lutte contre les impacts des changements climatiques.

Ce programme, qui s'étend sur deux ans, cible les jeunes issus de quatre régions du Maroc (Marrakech-Safi, Béni Mellal-Khénifra, Souss-Massa et Draâ-Tafilalet), a-t-il ajouté, relevant que la NEF est aussi partenaire avec EBF dans un autre programme consistant en le soutien technique et financier des coopératives féminines à Al Haouz, à hauteur de 80.000 DH pour chaque coopérative.

Fondée en 2015, EBF est un incubateur et coworking space spécialisé dans le digital et la création de startups innovantes.

EBF a accompagné jusqu'à présent plus de 3.500 porteurs de projets et financé 1.200 d'entre eux, avec une ambition affichée d'accroître encore cet impact d'ici fin février.

Créée depuis plus de 100 ans, la NEF est une organisation américaine de développement social et économique internationale, qui soutient le développement durable et l'autonomisation des communautés en renforçant leurs capacités économiques, sociales et éducatives à travers des projets à fort impact.