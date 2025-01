Maroc: Tanger-Tétouan-Al Hoceïma scelle avec la Basse-Saxe un partenariat dans le domaine de la migration et de l'investissement

Hanovre — La région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma a scellé, vendredi à Hanovre, un partenariat dans le domaine de la migration et des opportunités d'investissement avec la Basse-Saxe, visant à promouvoir le développement de solutions viables pour l'immigration de main-d'oeuvre et à permettre un engagement efficace de la diaspora marocaine dans cette région du nord-ouest de l'Allemagne.

Dans ce cadre, un mémorandum d'entente a été signé à Hanovre, la Capitale de la Basse-Saxe, par le président de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Omar Moro, et les ministres locaux de l'Économie, Olaf Lies, et des Affaires sociales, du Travail, de la Santé et de l'Égalité des chances, Andreas Philippi, en marge d'un Forum organisé, à cette occasion, sous le thème :"imaginer la migration de l'avenir".

Par le lancement de ce partenariat, les deux parties expriment haut et fort leur conviction commune de l'importance de l'entrepreneuriat et de la création des opportunités d'emploi dans le développement économique et social de leurs régions, toute en considérant les défis et les potentialités à disposition pour créer des emplois et encourager l'entrepreneuriat des Marocains résidant à l'étranger (MRE).

Dans ce cadre, les deux régions aspirent à renforcer la coopération bilatérale et à favoriser l'innovation à travers une migration de main-d'oeuvre qualifiée. Elles s'engagent ainsi à collaborer pour identifier leurs besoins en travailleurs qualifiés dans les secteurs économiques clés, à promouvoir la création d'emploi et l'entrepreneuriat des MRE et à faciliter l'insertion et l'intégration de cette main d'oeuvre dans le Land allemand.

Lors de la cérémonie de signature, M. Moro a mis en avant les opportunités d'investissement qu'offre la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, appelant les entreprises allemandes à s'installer dans la région et à intensifier les échanges culturels, touristiques et linguistiques pour atteindre les objectifs de ce partenariat.

Pour sa part, le ministre de l'Économie de la Basse-Saxe a appelé à mettre l'élément humain au centre de ce partenariat, tout en saluant la volonté commune des deux parties d'aller vers une coopération bilatérale étroite permettant d'exploiter les potentialités existantes de part et d'autre dans un esprit gagnant-gagnant.

Les participants au Forum de Hanovre, qui s'est tenu en présence, outre MM. Moro, Lies et Philippi, du secrétaire général du département des MRE au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Moulay Ismail Lamghari Moubarrad, et du chef de mission adjoint de l'ambassade du Maroc à Berlin, Abdelkader Taleb, ont débattu de plusieurs sujets relatifs à la question migratoire avec un accent particulier sur "les partenariats comme clé des processus d'une migration durable".

Le partenariat entre Tanger-Tétouan-Al Hoceïma et la Basse-Saxe a été présenté comme un exemple de réussite lors de ce Forum, qui a vu également la participation de représentants du ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement, de l'Agence fédérale allemande de l'emploi, et de son homologue marocaine l'ANAPEC, ainsi que des responsables de la CGEM-Tanger et de l'AMDIE et de plusieurs acteurs associatifs marocains et allemands.

Par leur partenariat, les deux régions jettent ainsi les bases d'une vision commune sur la voie de l'organisation, à long terme et de manière équitable, d'une migration de travail régulière entre le Maroc et la Basse-Saxe, précise-t-on à cette occasion.

Les participants ont largement débattu des défis posés à l'intégration des Marocains en Allemagne, qui se sont imposés comme des acteurs de développement et d'innovation, tout en examinant les perspectives d'amélioration de cet engagement de la diaspora marocaine et les moyens de le transposer dans le contexte de la Basse-Saxe.

Durant son séjour en Basse Saxe, la délégation marocaine a eu l'occasion de visiter des centres de formation professionnelle et d'échanger sur les expériences respectives dans ce domaine, dont le modèle des Cités des Métiers et des Compétences, initié pas Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste.