Maroc: La Conférence internationale sur l'innovation et l'investissement touristique, le 28 janvier à Marrakech

Marrakech — La conférence internationale sur l'innovation technologique et l'investissement touristique se tiendra le 28 janvier à Marrakech.

Organisé par la Société marocaine d'ingénierie touristique (SMIT) et le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire en étroite collaboration avec l'UN Tourism, cet événement mettra en lumière les synergies entre innovation et investissement, indique la SMIT dans un communiqué.

Cette conférence réunira des acteurs de premier plan tels que le secrétaire général de l'UN Tourism, Zurab Pololikashvili, la ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire, Fatim Zahra Ammor, le ministre délégué chargé de l'Investissement, de la Convergence et de l'Evaluation des politiques publiques, Karim Zidane, ainsi que le directeur général de la SMIT, Imad Barrakad, et d'éminents experts du secteur du tourisme et de l'investissement touristique.

Cette conférence offre une plateforme unique pour explorer les dernières tendances mondiales en matière d'innovation technologique appliquée au tourisme, encourager les investissements dans des solutions intelligentes et promouvoir la croissance numérique des petites et moyennes entreprises du secteur.

Au-delà des échanges et des débats, la conférence sera l'occasion de célébrer l'excellence en matière d'innovation à travers une cérémonie de remise de prix récompensant les startups les plus prometteuses ayant participé au concours lancé par la SMIT en partenariat avec l'UN Tourism.

Ce concours avait pour objectif d'identifier les projets les plus innovants et les plus disruptifs, capables de répondre aux défis du tourisme de demain, poursuit le communiqué, notant qu'il a constitué "une formidable opportunité pour les jeunes pousses de l'écosystème touristique de faire connaître leurs solutions et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé".

Par ailleurs, des partenariats stratégiques seront annoncés, soulignant ainsi la volonté de tous les acteurs de fédérer leurs forces pour faire du Maroc une destination touristique de référence à l'échelle internationale.

Le Maroc, terre de richesse culturelle et d'innovations, compte renforcer les écosystèmes innovants, promouvoir le savoir-faire marocain et consolider le rôle du Royaume sur la scène internationale, relève la même source.

Cette conférence est bien plus qu'un simple événement, a affirmé M. Barrakad, cité dans le communiqué, notant qu'il s'agit d'un point d'inflexion "qui nous permettra de construire un tourisme marocain répondant aux attentes des nouvelles générations de voyageurs et faisant appel aux initiatives individuelles et privées conformément au Hautes Directives Royales".

Cette conférence sera diffusée en direct sur les réseaux sociaux, conclut le communiqué.