Congo-Kinshasa: Maniema - Les difficultés de fonctionnement des institutions d'enseignement supérieure exposées à la ministre de l'ESU

Les corps académiques et administratifs ainsi que les agents et fonctionnaires des établissements d'enseignement supérieur et universitaire (ESU) au Maniema ont exposé les difficultés qu'ils rencontrent dans le fonctionnement de leurs institutions publiques et privées à la ministre de tutelle, Marie Therese Sombo Ayane Mukuna.

La ministre de l'ESU a achevé jeudi 23 janvier sa mission d'inspection au Maniema. Il était question pour elle de palper du doigt les forces et faiblesses de ces institutions dans cette province. C'est ainsi qu'elle a effectué mercredi 22 janvier une tournée dans plusieurs universités et instituts supérieurs oublices de Kindu. Parmi ces difficultés, figurent notamment le manque de frais de fonctionnement, la non-mécanisation des agents ainsi que le manque de moyens de transport pour les enseignants du secteur public.

A l'issue de cette visite, la patronne de l'ESU a promis de faire rapport à la hiérarchie.

Le président de la conférence des chefs d'établissements de l'Enseignement supérieur et universitaire Maniema, le professeur Dogmatisa Kimeya, dit avoir exposé les problèmes et espère qu'ils seront pris en compte par la hiérarchie :

« Nous avons présenté beaucoup de problèmes. Madame son excellence la ministre nous a écouté, elle a pris bonne note. Comme vous le savez, le gouvernement de la République ne donne pas la réponse aux préoccupations des demandeurs directement. Elle a écouté et puis elle va répondre le moment venu. Nous avons posé plusieurs problèmes, heureusement que ce sont les mêmes problèmes dans presque tout le territoire national ».

Les responsables de ces universités se réjouissent de cette visite de la ministre.

« C'est notre cheffe. Nous l'avons accueillie et nous sommes contents qu'elle vienne voir ce que nous faisons. Le plus important est qu'elle a apprécié. La seule garantie est que le travail va se faire dans la perfection et nous allons continuer sur cette lancée-là de l'excellence. Nous donnons comme garantie à notre cheffe qu'elle ne sera jamais déçue », se félicite l'un d'eux, le professeur Patrick Mobambo de l'Université privée Mapon.

Catherine Kibali, étudiante à l'Université Mapon, salue, comme beaucoup de ses camarades, le passage de la ministre dans leurs institutions :

« La ministre est passée dans notre université. D'abord c'est un immense honneur, c'est une considération envers notre université et nous sommes vraiment contents par rapport à ça. Elle nous a donné quelques conseils, elle nous a dit qu'on doit être disciplinés pour au moins honorer nos parents et faire plaisir à la province du Maniema en particulier et du pays en général ».