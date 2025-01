Sénégal: 4e Edition du forum international des PME, prévue du 18 au 20 février - 10.000 participants dont 2000 PME/PMI attendus

L'Agence de Développement et d'Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises (ADEPME), sous la coordination du ministère de l'Industrie et du Commerce, organise la 4ème édition du Forum de la PME Sénégalaise, du 18 au 20 février 2025, en simultanée au Grand Théâtre et au Musée des Civilisations Noires. Pour cette édition, qui a comme thème central : «PME et innovation, leviers de souveraineté», 10.000 participants dont 2000 PME/PMI sont attendus.

«Le Forum de la PME ou «PENCUM PME YI» est un cadre de concertation, de rencontre, de réflexion et de partage, pour un dialogue public-privé inclusif, centré sur la PME/PMI et ses grands défis. Il offre aux participants une belle occasion de rencontrer des structures d'appui et d'encadrement, des chefs d'entreprise, des experts, des institutions financières, bref, des acteurs clés de l'écosystème entrepreneurial», a fait savoir Ibrahima Thiam, secrétaire d'Etat au Développement des PME/PMI, lors d'une conférence de presse organisée hier, jeudi 23 janvier 2025, en prélude de ce forum.

Grâce à une série d'ateliers thématiques, de sessions de networking, de master class, de conférences ponctuées par des interventions de haut niveau, indique-t-il, les participants auront l'opportunité d'échanger des idées, de développer leurs compétences, de découvrir de nouvelles opportunités d'affaires etc., nouer des partenariats stratégiques. Selon lui, trois temps forts marqueront cette 4ème édition. Il se déroulera d'abord le «NDADJE PME» qui se tiendra au Grand Théâtre National, sous la présidence du Chef de l'Etat.

C'est, dit-il, un cadre de dialogue constructif, dynamique et sincère et d'une écoute active entre le Chef de l'Etat et les PME/PMI. Il y aura ensuite la Grande exposition «Made in Sénégal, la richesse et le talent de nos territoires» qui mettra en lumière la contribution des PME à la souveraineté nationale par le biais de l'innovation dans des domaines stratégiques tels que l'industrie, l'agriculture, l'agro-industrie, le numérique, la technologie, l'énergie, la santé, l'éducation, le tourisme, la culture. «Ce sera l'occasion aussi de présenter au grand public le mécanisme de Démonstration de Technologies de l'ADEPME et les grands projets du ministère », soutient-il.

DES CONVENTIONS DE FINANCEMENT DE 1000 MILLIARDS DE FCFA ATTENDUES

Enfin, il y aura la signature de conventions de financement avec 20 institutions financières pour un montant de 1000 milliards de FCFA du Programme pour le financement massif et sécurisé des PME/PMI. «Cela constitue une étape importante pour atteindre notre objectif de mobiliser 3000 milliards de FCFA pour nos PME d'ici 2028 », indique-t-il. Pour finir, M. Thiam invite tous les porteurs d'idées et de projets, les entrepreneurs individuels, toutes les PME/PMI à venir à la rencontre des structures pertinentes de l'écosystème qui seront toutes présentes pour bénéficier de leur accompagnement.

De son coté, Marie Rose Faye, Directrice générale de l'ADEPME, a annoncé que l'une des innovations de cette année est le dialogue direct entre les plus hautes autorités et les PME sénégalaises. «Le Forum va mettre en lumière 500 PME championnes sénégalaises, représentées sur l'ensemble du territoire, les huit pôles territoriaux seront représentés, de même que tous les secteurs prioritaires», a-t-elle fait part.